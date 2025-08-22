Cães de grande porte para casas com quintal: 7 raças que adoram espaço

Quem mora em casa com quintal costuma ter mais liberdade para escolher cães de grande porte, o que pode ser ótimo para quem sonha com um companheiro forte, carinhoso e cheio de energia. Porém, é importante lembrar que tamanho também exige responsabilidade: esses cães precisam de espaço não apenas para se exercitar, como para se sentirem bem mental e emocionalmente.

Algumas raças grandes se adaptam melhor à vida em ambientes amplos justamente porque foram desenvolvidas para trabalhos no campo, proteção ou atividades que envolvem bastante movimentação. Mas isso não significa que eles sejam apenas vigilantes. Muitos deles são incrivelmente afetuosos, apegados à família e ótimos com crianças.

A seguir, conheça algumas raças de grande porte que podem ser excelentes para casas com quintal.