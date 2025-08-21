Por que os gatos ronronam? Entenda o significado e os benefícios desse som

O ronronar é um dos sons mais característicos e cativantes do mundo felino. Embora muitos associem esse comportamento a momentos de felicidade, a verdade é que ele é muito mais complexo e versátil do que parece.
Gatos domésticos e até algumas espécies selvagens utilizam o ronronar como forma de comunicação, mecanismo de relaxamento e até auxílio na própria saúde.
O som surge da contração rítmica dos músculos da laringe, que provoca a oscilação das cordas vocais. Esse movimento repetitivo cria o tom contínuo e suave que reconhecemos, variando em intensidade e frequência conforme a situação.
Apesar de ser comum em momentos de satisfação e relaxamento, os gatos também podem ronronar quando estão ansiosos, assustados ou sentindo dor. Nesses casos, o comportamento atua como uma forma de autoconsolo, ajudando o animal a lidar com o desconforto.
Benefícios para a saúde do gato e dos humanos
Pesquisas sugerem que as vibrações produzidas durante o ronronar podem auxiliar na regeneração de tecidos, no fortalecimento ósseo e até na redução da pressão arterial. A frequência do som teria efeitos terapêuticos, funcionando como um "remédio natural" para o próprio corpo do gato.
O ronronar também traz benefícios para os humanos. Seu som suave pode diminuir o estresse, melhorar o humor e até ajudar a aliviar sintomas de ansiedade. Convivência próxima com um gato que ronrona regularmente tende a promover bem-estar emocional no tutor.
Como incentivar o ronronar
Um ambiente seguro, afeto constante e interações positivas são a base. Sessões de carinho, brincadeiras tranquilas e uma rotina previsível aumentam as chances de o seu gato se sentir relaxado o suficiente para ronronar.
