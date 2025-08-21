Por que os gatos ronronam? Entenda o significado e os benefícios desse som

O ronronar é um dos sons mais característicos e cativantes do mundo felino. Embora muitos associem esse comportamento a momentos de felicidade, a verdade é que ele é muito mais complexo e versátil do que parece.

Gatos domésticos e até algumas espécies selvagens utilizam o ronronar como forma de comunicação, mecanismo de relaxamento e até auxílio na própria saúde.

O som surge da contração rítmica dos músculos da laringe, que provoca a oscilação das cordas vocais. Esse movimento repetitivo cria o tom contínuo e suave que reconhecemos, variando em intensidade e frequência conforme a situação.