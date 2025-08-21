Hotel que já abrigou Madonna em Buenos Aires conquista pelo estômago

Uma mansão dos anos 20 transformada em um dos hotéis mais luxuosos de Buenos Aires, claro, chama atenção. Mas quem se hospeda no Four Seasons da capital argentina em pleno bairro da Recoleta não deve esperar só conforto comum aos cinco estrelas.
O ponto mais alto e especial por lá é apresentar excelência em uma das maiores atrações portenhas: a comida.
A experiência gastronômica aos hóspedes começa desde o check-in, quando nos quartos aguardam chocolates produzidos localmente, combinados a pistache, amêndoas ou frutas vermelhas em destaque na mesa de centro, sob uma cerâmica que remete ao famoso Caminito e ao tango.
E a cada dia de hospedagem, uma surpresa: os deliciosos queijos argentinos à base de leite de ovelha, alfajores, "conos" de dulce de leche (uma espécie de nhá benta local), e a possibilidade de provar bons vinhos do quarto mesmo — como o Syrah Sikuri 2022, da Bodega Fernando Dupont, em Jujuy.
Dividido entre prédio de 12 andares - com estonteante vista para a Avenida 9 de Julho - e mansão, o hotel passou por renovação total entre 2007 e 2012, com piscina externa ao lado de uma abóbada envidraçada, cerca da por um estreito corredor. Depois dele, um segredo.
Uma parrilla a céu aberto
Juan Gaffuri, chef-executivo dos três espaços gastronômicos do hotel e de todos os restaurantes da América latina sob a rede Four Seasons, conduz para o coração da cozinha argentina. No meio do caminho, cortes em fogo de chão, protegidos por uma cúpula cercada por um banco com cobertores.
Original de Rosario, Juan explica que a ideia é transportar comensais e hóspedes à tradição de carnes do interior, mesmo estando no coração da megalópole.
Com essa ideia de oásis, mais à frente, se chega a uma espécie de estufa em vidro e metal onde funciona o restaurante Nuestro Secreto, comandado por Patricia Ramos, a única chef parrillera de parrilla gourmet em Buenos Aires.
O menu descontraído passeia por clássicos argentinos, como empanadas, provoleta, carnes e legumes assados, sorvetes artesanais, pudim de doce de leite, alfajores e uma caprichada seleção de vinhos nacionais e coquetelaria autoral.
Eleito um dos restaurantes de vidro mais bonitos do mundo pela revista Architectural Digest, ela lota durante almoços e jantares durante toda a semana, mas é mesmo aos finais de semana que as longas mesas enchem para a tradicional sequência churrasqueira dos asados argentinos.
Definitivamente, um lugar para saborear (ou "disfrutar", como eles dizem) sem pressa.
Da elegância ao agito
A abóbada central revela outra joia gastronômica dentro do hotel, o premiado Elena, que figura como 56º melhor restaurante de carne do mundo pelo pelo World's 101 Best Steak Restaurants 2025, está há 11 anos entre os melhores da América latina pelo 50 Best Restaurants e é recomendado pelo Guia Michelin.
Sob o comando de Juan Gaffuri e de Nicolás Díaz Rosaenz, a proposta aqui é excelência na combinação entre culinária argentina e influências da imigração europeia, com destaque inegável para carnes maturadas - mantidas em uma fascinante câmara frigorífica visitada pela reportagem nas andanças pelos bastidores (e labirintos) da cozinha comum a todo o hotel.
São imperdíveis as mollejas com molho de limão, bresaola de wagyu, jamón de pato, t-bones e ojos de bife chorizo maturados entre 45 e 90 dias, abóbora assada com chutney de menta, couve-flor tostada com pistache, além de, claro, torta de dulce de leche.
Mais uma vez, destaque para vinhos regionais em uma carta com mais de 400 rótulos de norte a sul do país.
O espaço também vem recebendo jantares a muitas mãos, em que o menu do Elena é alternado com criações de outros chefs do mundo. Na ocasião da reportagem, os pratos argentinos ganharam companhia das criações brasileiríssimas de Onildo Rocha, chef do Notiê (São Paulo). Mais recentemente, foi a vez da cozinha oriundi de Luiz Felipe Souza, do dois estrelas Michelin Evvai "invadir" o Elena.
Se a ideia é curtir uma noite mais descontraída ou aquecer os motores para uma saída pela noite portenha, a pedida é o terceiro espaço gastronômico do hotel, o Pony Line Bar. Não estranhe o clima de um clube de pólo: a decoração é mesmo inspirada no esporte "dos reis".
Drinques autorais, com muita atenção a ingredientes locais e paixões etílicas nacionais, como o Fernet e o "vermú", dividem espaço com uma cozinha mais ágil - mas não menos chamativa.
As estrelas da casa são, sem dúvida, dois hambúrgueres. O Dry é um medalhão de carne Angus maturada por 45 dias, em pão brioche, alface, tomate, relish e queijo Lincoln. Já o Clássico é um blend de Angus-Wagyu, brioche, pancetta, queijo Lincoln, molho barbecue, pepinos e cebola crocante.
Aos "formigões" mais ousados, a sobremesa mais diferente é também controversa: um hambúrguer doce com brioche, sorvete de gorgonzola, calda de chocolate meio amargo, pancetta caramelizada e marmelada de tomate. Você encararia?
Mansão das estrelas
A parte do indiscutível destaque gastronômico, o Four Seasons Buenos Aires também abriga uma interessante história portenha.
A mansão da Belle Époque, que abriga a suíte presidencial e espaço para eventos, foi construída entre 1916 e 1920 como um presente de casamento de Félix de Álzaga Unzué para sua noiva Elena Peña.
Filhos de famílias espanholas estabelecidas em Buenos Aires desde o século 18, o casal não teve filhos e, em 2011, mais de 20 anos após suas respectivas mortes, a rede Four Seasons assumiu a propriedade e sua restauração, concluída neste mês.
Hoje, o terceiro andar abriga a suíte presidencial inspirada no Palácio de Versalhes. Quartos enormes, uma sala recheada de livros, um enorme banheiro de mármore com detalhes em ouro, quadros e lustres compõem a evidente referência.
Ambiente por ambiente, especialistas em restauração trabalharam respeitando materiais, técnicas e acabamentos originais. Exemplo disso são as peças em mármore, incluindo a famosa escada de 600 quilos, além da recuperação do acabamento original e restauração dos dourados com folha de ouro pela renomada restauradora Fernanda González, que também atuou no Teatro Colón.
Nesta histórica mansão já se hospedaram Mick Jagger, Madonna e um célebre e especial hóspede: foi lá que o chef Gaffuri passou meses isolado na pandemia da covid-19 com a família.
Aproveitar tanto luxo, claro, tem seu preço. Enquanto o quarto com vista para a cidade tem diária de R$ 4,3 mil, a estadia na suíte da mansão chega a mais de R$ 27 mil por dia.
*A jornalista viajou a convite do restaurante Elena
