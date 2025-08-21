Hotel que já abrigou Madonna em Buenos Aires conquista pelo estômago

Uma mansão dos anos 20 transformada em um dos hotéis mais luxuosos de Buenos Aires, claro, chama atenção. Mas quem se hospeda no Four Seasons da capital argentina em pleno bairro da Recoleta não deve esperar só conforto comum aos cinco estrelas.

O ponto mais alto e especial por lá é apresentar excelência em uma das maiores atrações portenhas: a comida.

A experiência gastronômica aos hóspedes começa desde o check-in, quando nos quartos aguardam chocolates produzidos localmente, combinados a pistache, amêndoas ou frutas vermelhas em destaque na mesa de centro, sob uma cerâmica que remete ao famoso Caminito e ao tango.