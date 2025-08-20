Segredos sobre o vira-lata caramelo: por que é o cão mais amado do Brasil

Ele não tem pedigree, não aparece em exposições de raça e raramente está em listas de cães "da moda". Ainda assim, é impossível falar de cachorro no Brasil sem pensar nele: o vira-lata caramelo. Com olhar pidão, pelagem dourada e aquele jeitinho ligeiro, esse cão ganhou não só as ruas, como também os corações e as redes sociais.

Mais do que um rostinho simpático em memes, o caramelo virou símbolo de resistência, afeto e da importância da adoção. De praças públicas a campanhas publicitárias, ele está em todos os lugares e, mesmo sem querer, representa milhares de cães que vivem ou já viveram o abandono.

A seguir, você confere alguns segredos (nem tão óbvios assim) que ajudam a entender por que o vira-lata caramelo é o verdadeiro cão do povo brasileiro: