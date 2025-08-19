O paraíso existe, mas tem seu preço: diárias de R$ 32 mil. Vale a pena?

Tanto faz se percorremos o trecho em barco, em uma linda travessia de 30 minutos, ou em helicóptero, num emocionante sobrevoo de meros sete minutos: chegar ao Kisawa Sanctuary deixa até o mais viajado dos hóspedes boquiaberto. E ali a gente ainda fala português o tempo todo!

Inaugurado oficialmente em 2021, o hotel é um caso de amor à primeira vista — mas é também dos recantos mais exclusivos. Afinal, ocupa sozinho impressionantes 300 hectares da ilha e oferece apenas oito acomodações, todas imensas vilas privativas.

Paraíso quase particular: são apenas 8 vilas no complexo (imagine que esta, vista de cima, por ser só sua) Imagem: Divulgação

O projeto arquitetônico é tão excepcional que a gente só consegue identificar o hotel em meio as dunas e florestas quando já estamos muito próximos.

O design biofílico, que usa materiais naturais e locais, tenta se integrar ao máximo às paisagens e envolveu diversos artesãos locais e até impressões 3D. Os telhados sinuosos das vilas, por exemplo, foram inspirados nas enormes dunas de areia (algumas com até 150 metros de altura) que cercam a propriedade.