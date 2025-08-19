O paraíso existe, mas tem seu preço: diárias de R$ 32 mil. Vale a pena?

Às vezes azul turquesa, às vezes verde esmeralda. O trecho do Oceano Índico que separa a idílica ilha de Benguerra, no arquipélago de Bazaruto, da porção continental de Moçambique, na costa africana, é pura alternância desses tons, eventualmente pontuados por golfinhos, arraias, tartarugas marinhas e barquinhos de pescadores.
Bazaruto é um dos arquipélagos mais bonitos do mundo, tomado não apenas por mar cristalino como também de uma invejável vida marinha que abriga inúmeras espécies e belos corais.
Tanto faz se percorremos o trecho em barco, em uma linda travessia de 30 minutos, ou em helicóptero, num emocionante sobrevoo de meros sete minutos: chegar ao Kisawa Sanctuary deixa até o mais viajado dos hóspedes boquiaberto. E ali a gente ainda fala português o tempo todo!
Inaugurado oficialmente em 2021, o hotel é um caso de amor à primeira vista — mas é também dos recantos mais exclusivos. Afinal, ocupa sozinho impressionantes 300 hectares da ilha e oferece apenas oito acomodações, todas imensas vilas privativas.
O projeto arquitetônico é tão excepcional que a gente só consegue identificar o hotel em meio as dunas e florestas quando já estamos muito próximos.
O design biofílico, que usa materiais naturais e locais, tenta se integrar ao máximo às paisagens e envolveu diversos artesãos locais e até impressões 3D. Os telhados sinuosos das vilas, por exemplo, foram inspirados nas enormes dunas de areia (algumas com até 150 metros de altura) que cercam a propriedade.
Idealizado por uma empresária suíça (Nina Flohr, filha de Thomas Flohr, um dos grandes mestres da aviação privada, fundador da VistaJet), o Kisawa foi planejado para ter sempre o mínimo impacto, sem sequer interferir nas florestas selvagens e dunas de areia que cobrem seu terreno.
Uma ilha (quase) deserta com tudo incluído
A palavra "kisawa", em um dos dialetos de Benguerra, significa "inquebrável", como o vínculo entre a terra e seu povo, que jamais poderia ser rompido. Por isso mesmo, o Kisawa Sanctuary aposta no luxo dos pés descalços e da informalidade — como um resort à beira-mar deveria mesmo ser.
Como cada vila tem enorme terreno e está muito distante das demais, a praia nos parece sempre absolutamente deserta, a qualquer hora do dia.
O hotel trata sua água, cultiva suas ervas, frutas e vegetais com permacultura, utiliza mais de 90% de mão de obra local, utiliza tecelagem tradicional moçambicana e obras de artesões locais no décor.
Além disso, apoia financeiramente o Centro de Estudos Científicos de Bazaruto, adquire produtos alimentícios majoritariamente de fazendeiros e fornecedores dos arredores, oferece fartura de pratos veganos e vegetarianos e, obviamente, tem política de zero plásticos de uso único.
Nas diárias, praticamente tudo está incluído, das refeições caprichadas às bebidas, do serviço de mordomo 24h à lavanderia ilimitada. Um tratamento de boas-vindas por pessoa no spa e o uso de um Mini-Moke, seu próprio veículo elétrico na ilha, também estão incluídos.
Diárias beirando os 5 mil euros
O resort tem aquele jeito de ilha deserta de filme — três quilômetros quadrados para apenas oito acomodações de um, dois ou três dormitórios. Cada vila tem nada menos que 4.000 metros quadrados de área — e diárias iniciais de quase 5.000 euros (cerca de R$ 32 mil) — a estadia média no resort é de sete dias.
Além de terraços de 360 graus, living, imensos banheiros e pelo menos um dormitório, todas contam também com solário, área externa para refeições, piscina privativa e acesso direto à praia. Todos os ambientes têm vista para a floresta, as dunas e o mar.
O vasto minibar ocupa uma cômoda inteira com máquina de café, chá, água, sucos, refrigerantes, petiscos e uma adega com champagne e excelentes vinhos sul-africanos, tudo incluído.
Toda vila tem também enormes aparelhos de TV, um aparelho toca-discos e uma mini coleção de vinis, caso o viajante prefira ouvir outros sons ao invés do barulho da natureza para relaxar.
O mordomo, um para cada vila, é o tipo de funcionário que aparece do nada na praia só para entregar sua bebida favorita bem geladinha "porque você deve estar com sede". Ou que deixa seus biscoitos favoritos casualmente sobre o mini-bar "caso você tenha fome antes do jantar". Ou cuidam das crianças para os pais fazerem uma refeição mais romântica sozinhos.
Mas se tudo isso não for suficiente, tem mais. O Kisawa conta com três restaurantes (Main Terrace, Cove Mussassa, Baracca), um bar, piscina pública, academia e spa. E ainda são craques em organizar surpresas ao longo da estadia, como um almoço servido sob as árvores do pomar, jantar sob as estrelas, happy hour à beira-mar para ver o por-do-sol...
Parte do staff do hotel usa frequentemente a expressão magaiva enquanto se comunicam no dialeto local; quase sempre com o sentido de dar um jeito, conseguir alguma coisa, já que tudo é sempre providenciado ao gosto do hóspede.
A origem da palavra é hilária: ela teria sido usada pela primeira vez em Benguerra nos anos 1980, devido ao personagem título da série MacGyver sempre dar um jeito de resolver as coisas mesmo com os mais limitados recursos.
Segurança e tranquilidade
O ambiente é tão seguro que a maioria dos hóspedes sequer tranca as portas das vilas — mesmo sem qualquer tipo de cerca. A única do Kisawa está no pomar, e foi erguida unicamente para evitar que pequenas gazelas, que vivem livremente na ilha, continuassem avançando sobre os produtos cultivados.
No mais, o clima é sempre de sossego absoluto. O grande programa é curtir o mar e a vida marinha do arquipélago, incluindo corais em excelente estado de conservação. Atividades aquáticas — snorkeling, surf, kayak, SUP — estão incluídas nas diárias e são sempre supervisionadas pelo staff.
Todas as atividades extras são pagas à parte. Há programas específicos para crianças, como passeios de exploração, pesca, oficina de artesanato e até pequenas aulas de culinária. E crianças menores de 12 anos simplesmente não pagam hospedagem dividindo a vila com pelo menos dois adultos pagantes.
Mesmo que a ideia do hóspede seja unicamente descansar, é altamente recomendável apostar pelo menos na "Exploração Marinha", que consiste em um passeio de barco pelo arquipélago com paradas para fazer snorkeling guiado, pisar em bancos de areia branquíssima e ver de pertinho grupos imensos de flamingos em Flamingo Bay.
O spa do Kisawa Sanctuary também é um programão. Batizado de Natural Wellness Center (ou apenas NWC), fica logo ao lado da academia e tem tratamentos e terapias inspirados na Ayurveda.
Com capacidade máxima para apenas algumas dezenas de hóspedes em uma enorme propriedade, a gente tem mesmo, todo dia, a sensação de estarmos sozinhos em uma ilha deserta — mas com mimos com os quais nem Robinson Crusoé no auge do seu desespero teria sonhado.
Um arquipélago excepcional
O Arquipélago de Bazaruto fica a 14 quilômetros da porção continental de Moçambique. É também um parque nacional moçambicano e compreende cinco ilhas famosas por suas praias de areia branquinha e vida marinha abundante e bem preservada.
Benguerra é a ilha mais famosa e a segunda maior. Abriga também uma das dunas mais altas de Moçambique. Ainda mantém suas paisagens essencialmente selvagens, possuindo apenas quatro hotéis (e só três em funcionamento hoje em dia). Suas praias foram eleitas "as mais bonitas do mundo" pela revista Conde Nast Traveller.
O caminho mais curto para chegar à ilha de Benguerra a partir do Brasil é voar até Joanesburgo e de lá embarcar em um voo direto ao pequeno aeroporto de Vilankulo, já em Moçambique. De lá, a equipe do Kisawa transfere o hóspede diretamente ao resort, em barco ou helicóptero.
A melhor época para visitar Benguerra é entre maio e novembro, quando o clima é mais seco e estável. Entre julho e outubro é também a grande temporada das baleias. Convém evitar o período mais chuvoso, entre dezembro e abril, quando fortes ciclones podem atingir o arquipélago (o último deles foi tão forte que chegou a destruir seis das antigas acomodações do hotel).
* A repórter se hospedou a convite do Kisawa Sanctuary
