Adeus, lembrança: Europa troca carimbo no passaporte por sistema eletrônico

Os 29 países-membros da Zona Schengen deixarão gradativamente de carimbar os passaportes de turistas estrangeiros a partir de 12 de outubro.
A medida é parte da implementação do novo EES (Sistema de Entrada e Saída, na sigla em inglês).
Por que a mudança?
O EES é um sistema de checagem eletrônica de visitantes estrangeiros nas nações europeias, cujo objetivo é aumentar a segurança de fronteira e otimizar o combate ao terrorismo, imigração ilegal e outros crimes, além de encurtar as filas nos terminais, segundo a Comissão Europeia.
Ele será o suporte do ETIAS, o novo "visto eletrônico" da UE que deverá entrar em vigor no fim de 2026, ainda sem data definida.
Como ele funcionará?
Para checar de maneira automatizada e eficiente quem chega ao Espaço Schengen, o EES coletará dados biométricos (impressões digitais e escaneamento facial) em postos de fronteira, registrará a data de entrada e saída eletronicamente e monitorará a duração da estadia de visitantes de fora do bloco, anunciou a Comissão Europeia.
Antes mesmo de passar pela cabine do agente de fronteira, o viajante será direcionado a quiosques de autoatendimento em que sua biometria será coletada e seus dados serão cruzados com as bases existentes das autoridades locais para conferir se há um visto válido e se não há pendências legais.
Com isso, o método anterior de certificação de entrada e saída —o carimbo de passaporte cobiçado e colecionado por tantos viajantes— será aposentado.
Cadastro da biometria será obrigatório?
Sim. Quem se recusar a oferecer seus dados biométricos terá sua entrada automaticamente negada na União Europeia.
Inicialmente, crianças menores de 12 anos não precisarão ter suas digitais ou faces escaneadas e estrangeiros residentes na UE, além daqueles que possuem passaportes emitidos pelo Vaticano/Santa Sé, também não terão de se submeter ao sistema.
Ainda dá tempo de conseguir um carimbo?
Depende. Os países-membros do Espaço Schengen terão até seis meses para implementar totalmente o novo sistema, mas este processo será gradual.
Por isso, quem tem viagem marcada para a Europa até 10 de abril de 2026 ainda poderá, dependendo do aeroporto, ganhar o seu carimbo. Mas o saudosismo depende de sorte e tem os dias contados.
Haverá custos?
Não. O registro biométrico é gratuito e será válido por três anos para quem não extrapolar sua permissão máxima de 90 dias de visita (dentro de um período de seis meses), sem necessidade de visto.
Caso o turista tenha passado do prazo de voltar para casa, seus dados serão mantidos nos sistemas europeus por cinco anos, segundo a BBC.
O que esperar na nova modalidade?
No primeiro momento, o autoatendimento nos quiosques estará disponível apenas para os viajantes com passaporte biométrico —aquele que possui chip, como o brasileiro. Ou seja, a coleta de dados deverá ser feita por agentes de fronteira nos outros casos.
Nesta fase inicial, em que muitos viajantes estarão cadastrando ainda suas biometrias em vez de passar apenas por uma checagem automatizada, as filas podem ser maiores do que as atuais.
A checagem através do EES não será feita apenas nos aeroportos. Portanto, se você chegar a um novo país de trem ou pela estrada, por exemplo, terá que passar pelo procedimento.
Na dúvida? O EES será implementado nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e Suíça.
