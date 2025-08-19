Adeus, lembrança: Europa troca carimbo no passaporte por sistema eletrônico

Ele será o suporte do ETIAS, o novo "visto eletrônico" da UE que deverá entrar em vigor no fim de 2026, ainda sem data definida.

Como ele funcionará?

Para checar de maneira automatizada e eficiente quem chega ao Espaço Schengen, o EES coletará dados biométricos (impressões digitais e escaneamento facial) em postos de fronteira, registrará a data de entrada e saída eletronicamente e monitorará a duração da estadia de visitantes de fora do bloco, anunciou a Comissão Europeia.

Antes mesmo de passar pela cabine do agente de fronteira, o viajante será direcionado a quiosques de autoatendimento em que sua biometria será coletada e seus dados serão cruzados com as bases existentes das autoridades locais para conferir se há um visto válido e se não há pendências legais.

Com isso, o método anterior de certificação de entrada e saída —o carimbo de passaporte cobiçado e colecionado por tantos viajantes— será aposentado.

Cadastro da biometria será obrigatório?

Sim. Quem se recusar a oferecer seus dados biométricos terá sua entrada automaticamente negada na União Europeia.