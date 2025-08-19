Originário de Cuba, este cão pouco conhecido é um dos mais fiéis do mundo

Quando o assunto é companheirismo, algumas raças de cães realmente se destacam. Os poodles e os border collies, por exemplo, são populares por sua inteligência e versatilidade. Mas há uma raça pouco conhecida fora do circuito de apaixonados por cães que supera todas as demais em um quesito específico: a lealdade absoluta aos humanos.

Estamos falando do Bichon Havanês, também conhecido como Havanese. Originário de Cuba, esse cão de pequeno porte foi criado exclusivamente para viver junto às pessoas — e é justamente isso que o torna um dos pets mais afetuosos e devotados do mundo.

Diferente de tantas outras raças que surgiram com propósitos de caça, guarda ou pastoreio, o Bichon Havanês surgiu como um cão de colo por excelência. Desde os séculos 16 e 17, ele era criado pela aristocracia cubana como animal de companhia. Sem instintos de trabalho que disputem sua atenção, o foco do Havanese é estar com o tutor o tempo todo.