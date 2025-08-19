Originário de Cuba, este cão pouco conhecido é um dos mais fiéis do mundo

Quando o assunto é companheirismo, algumas raças de cães realmente se destacam. Os poodles e os border collies, por exemplo, são populares por sua inteligência e versatilidade. Mas há uma raça pouco conhecida fora do circuito de apaixonados por cães que supera todas as demais em um quesito específico: a lealdade absoluta aos humanos.
Estamos falando do Bichon Havanês, também conhecido como Havanese. Originário de Cuba, esse cão de pequeno porte foi criado exclusivamente para viver junto às pessoas — e é justamente isso que o torna um dos pets mais afetuosos e devotados do mundo.
Diferente de tantas outras raças que surgiram com propósitos de caça, guarda ou pastoreio, o Bichon Havanês surgiu como um cão de colo por excelência. Desde os séculos 16 e 17, ele era criado pela aristocracia cubana como animal de companhia. Sem instintos de trabalho que disputem sua atenção, o foco do Havanese é estar com o tutor o tempo todo.
Esse apego é literal: muitos cães da raça seguem seus donos de cômodo em cômodo, se recusando a ficar sozinhos por muito tempo. É uma das raças com maior sensibilidade emocional e necessidade de contato constante.
Um cão que entende as emoções
O comportamento do Bichon Havanês chama atenção pela inteligência emocional. Essa raça é conhecida por interpretar com facilidade os sinais corporais e emocionais dos humanos, o que a torna também uma excelente opção como cão de suporte emocional.
Carinho, atenção e presença fazem parte do repertório diário do Havanese e ele devolve tudo isso com lambidas suaves, olhar fixo no tutor e o gesto típico de empurrar o focinho contra a perna do dono — como quem diz: "estou aqui, você está bem?".
O Bichon Havanês é calmo, centrado na convivência e confortável em ambientes domésticos. Sua energia está voltada ao contato com pessoas e isso o torna especialmente ideal para apartamentos ou casas tranquilas.
Ideal para quem busca afeto
Leve, carinhoso e sensível, o Bichon Havanês pesa entre 3 e 6 kg e mede cerca de 25 cm de altura. Sua pelagem é longa e macia.
Essa raça combina especialmente bem com pessoas que valorizam presença, afeto e conexão emocional. Famílias com crianças, pessoas que trabalham em casa ou tutores mais tranquilos encontram no Havanese um verdadeiro parceiro de vida.
Mas é importante lembrar: o Bichon Havanês não gosta de solidão. Pode desenvolver ansiedade de separação se ficar muito tempo sozinho. Por isso, é mais indicado para tutores que tenham uma rotina presente e tempo para dedicar ao convívio.
