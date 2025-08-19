NossaUOL
Como fazer o 'explosão de bacon', bolinho de carne diferente e sem fritura

Fãs de bolinho de carne, preparem-se para um receita fácil, sem fritura e muito saborosa.

Bombou nas redes a receita do "explosão de bacon", um bolinho — ou, vá lá, tortinha — de carne moída feita no forno e que leva ingredientes que normalmente temos em casa.

E como fez sucesso por lá, entrou no radar do Caio "Brogui" Novaes, que trouxe a receita para testar neste episódio do Viralizou, Testei.

Confira no vídeo o passo a passo e as dicas e, abaixo, a receita completa.

Explosão de Bacon

Ingredientes

  • Carne moída (de 40 a 50gr por bolinho)
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Alho moído
  • Queijo muçarela picado
  • Cebolinha
  • Bacon em cubos

Modo de preparo

  • Separe a carne moída em bolinhas e tempere com sal e pimenta.
  • Coloque nas forminhas redondas e recheie com o alho, queijo, cebolinha e o bacon em cubos.
  • Leve ao forno pré aquecido a 180 graus por meia hora
Sobre o "Viralizou, Testei"

Imagem
Imagem: Arquivo pessoal

Toda semana, Caio "Brogui" Novaes, pioneiro dos programas gastronômicos na internet, põe à prova uma receita que bombou nas redes. Será que dá certo? Tem como adaptar para os ingredientes encontrados no Brasil? É isso que você descobre todas as quintas-feiras no site de Nossa e no canal de Nossa no YouTube.

