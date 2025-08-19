Residencial será o mais alto da América Latina, mas não ficará no Brasil

Torre será a mais alta da América Latina, até que o Senna Tower, em Balneário Camburiú (SC), fique pronto. O prédio brasileiro pretende ser o residencial mais alto do mundo. A altura final ainda é um mistério, mas a companhia diz que ele ultrapassará os 550 metros. O empreendimento em SC foi lançado oficialmente no dia 10 de agosto pela FG Empreendimentos, marca Senna e a Havan. A previsão é que as obras sejam concluídas até 2033.

A inauguração do empreendimento uruguaio será em fases, e a primeira deve acontecer em 2026. De início, está programada a entrega de ambientes como o cassino, um espaço para eventos e o clube de praia. Na segunda etapa, o hotel com 64 quartos será inaugurado, e na terceira, mais 120 suítes serão entregues em um novo hotel do complexo. Os apartamentos têm entrega prevista para 2027.

Investimento bilionário para atrair turistas

Investimento será bilionário. Ele será superior a US$ 600 milhões (mais de R$ 3,2 bilhões, conforme cotação atual), segundo o portal Bloomberg Línea.

O empreendimento irá transformar um tradicional hotel local, inaugurado em 1948. Segundo seu portal oficial, o projeto incluirá a "reconstrução fiel" do San Rafael, em estilo tradicional inglês. "Objetivo é introduzir um nível de sofisticação que combina tradição com modernidade e resgatar tempos gloriosos, oferecendo uma experiência inédita na América do Sul", disse Giuseppe Cipriani, CEO da companhia, à revista Forbes.

Uma das atrações do complexo será um cassino com mais de 300 estações de jogos. Segundo o portal oficial do projeto, o Cipriani Casino está sendo construído para trazer de volta "o fascínio da era de ouro dos playgrounds". Ainda entre os atrativos, estão clube de praia, área de compras com lojas de grife, spa, piscinas, academia, salão de beleza, quadras, pista de boliche, estúdio de podcast, simulador de golfe, clube de surf e estações de carregamento para veículos elétricos.