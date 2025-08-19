Residencial será o mais alto da América Latina, mas não ficará no Brasil

Em fase de construção, o complexo Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este, no Uruguai, será o residencial mais alto da América Latina —pelo menos até o Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC), ficar pronto.
Complexo uruguaio com resort, hotel e cassino também terá três torres residenciais, uma delas com 320 metros. Uma das torres residenciais terá 30 andares, outra, 45, e a mais alta, 60 andares. A Nossa, a administração do complexo informou que a torre com 60 andares terá 320 metros de altura.
Restrições de altura da cidade de Punta del Este teriam sido superadas. Segundo a administração do complexo, as restrições de altura da cidade foram superadas para que o empreendimento pudesse sair do papel. "Queríamos oferecer espaços com pé-direito alto e uma sensação de amplitude, por isso, estruturas altas e marcantes eram essenciais para o projeto."
Torre será a mais alta da América Latina, até que o Senna Tower, em Balneário Camburiú (SC), fique pronto. O prédio brasileiro pretende ser o residencial mais alto do mundo. A altura final ainda é um mistério, mas a companhia diz que ele ultrapassará os 550 metros. O empreendimento em SC foi lançado oficialmente no dia 10 de agosto pela FG Empreendimentos, marca Senna e a Havan. A previsão é que as obras sejam concluídas até 2033.
A inauguração do empreendimento uruguaio será em fases, e a primeira deve acontecer em 2026. De início, está programada a entrega de ambientes como o cassino, um espaço para eventos e o clube de praia. Na segunda etapa, o hotel com 64 quartos será inaugurado, e na terceira, mais 120 suítes serão entregues em um novo hotel do complexo. Os apartamentos têm entrega prevista para 2027.
Investimento bilionário para atrair turistas
Investimento será bilionário. Ele será superior a US$ 600 milhões (mais de R$ 3,2 bilhões, conforme cotação atual), segundo o portal Bloomberg Línea.
O empreendimento irá transformar um tradicional hotel local, inaugurado em 1948. Segundo seu portal oficial, o projeto incluirá a "reconstrução fiel" do San Rafael, em estilo tradicional inglês. "Objetivo é introduzir um nível de sofisticação que combina tradição com modernidade e resgatar tempos gloriosos, oferecendo uma experiência inédita na América do Sul", disse Giuseppe Cipriani, CEO da companhia, à revista Forbes.
Uma das atrações do complexo será um cassino com mais de 300 estações de jogos. Segundo o portal oficial do projeto, o Cipriani Casino está sendo construído para trazer de volta "o fascínio da era de ouro dos playgrounds". Ainda entre os atrativos, estão clube de praia, área de compras com lojas de grife, spa, piscinas, academia, salão de beleza, quadras, pista de boliche, estúdio de podcast, simulador de golfe, clube de surf e estações de carregamento para veículos elétricos.
Os apartamentos residenciais terão vistas para o mar da Playa Brava ou da Playa Mansa. As unidades terão um pé-direito de 3,4 metros de altura, terraços privativos e janelas do chão até o teto. A cobertura terá dois andares e 1.035 mil metros quadrados, com cinco quartos e oito banheiros.
Segundo o site da imobiliária local La Cite Real Estate, o apartamento custará mais de US$ 1,7 milhões, equivalente a mais de R$ 9,3 milhões. Elaborados pelo arquiteto de interiores Hassen Balut, eles serão entregues com cozinhas personalizadas e projetadas especificamente para o complexo, além de pisos de mármore importados da Itália.
A cobertura pode ultrapassar os R$ 90 milhões. À Bloomberg Línea, Cipriani revelou que uma das coberturas residenciais havia sido vendida a um comprador europeu por US$ 17 milhões.
