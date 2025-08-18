Aeroportos da Europa terão novo limite para líquidos na bagagem de mão

O motivo? Havia problemas técnicos ainda a serem resolvidos com as máquinas, segundo a UE.

Exatamente um ano depois, no último mês de julho, os ajustes foram finalizados. A ECAC avaliou novamente os scanners Hi-Scan 6040 CTiX fabricados pela Smiths Detection, que apresentavam problemas, e deu o sinal verde para a substituição das tecnologias aeroportuárias. Assim, o limite de 100 ml se tornará coisa do passado.

Quando poderei viajar com líquidos de mais de 100 ml na bagagem de mão?

Depende. Na Itália, os aeroportos de Milão-Malpensa, Milão-Linate, Roma-Fiumicino, Bolonha e Turim já possuem as novas máquinas, de acordo com o Corriere della Sera.

Os terminais de Berlim e Amsterdã, além de vizinhos na Irlanda, Malta, Suécia e Lituânia, devem entrar no sistema em breve, enquanto os de Frankfurt e Munique contam com cobertura parcial, segundo a Deutsche Welle e a Euronews. Mesmo fora da UE, o Reino Unido tem feito atualizações tecnológicas recentemente e já dispensa passageiros de carregar as miniaturas em Birmingham, na Inglaterra, e Edimburgo, na Escócia.

É possível, portanto, que a liberação seja introduzida gradativamente, conforme a disponibilidade de cada país ou aeroporto. Os custos para a troca do sistema seriam altos, até oito vezes maior do que o tradicional segundo o Corriere, o que pode tornar a substituição mais lenta.