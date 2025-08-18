Aeroportos da Europa terão novo limite para líquidos na bagagem de mão

Os aeroportos da União Europeia devem, em breve, abandonar o limite de 100 ml para líquidos que podem ser transportados na bagagem de mão. A mudança foi confirmada pela Comissão Europeia ao jornal italiano Corriere della Sera no fim de julho.
Ainda não está claro se as autoridades europeias vão impor um novo limite continental, mas a imprensa local já insinua que vidros de perfume em tamanho padrão —e não miniaturas— além de embalagens de azeite poderão voltar a ser transportadas dentro das cabines dos aviões.
Por que a UE abandonou o limite de 100 ml?
A Comissão Europeia já ensaiava o fim da imposição desde 2024. O Explosive Detection Systems for Cabin Baggage (EDSCB) —novo sistema de máquinas que substituirão os raios-X e detectam explosivos— já estava em fases de testes em alguns terminais pelo bloco, mas as autoridades europeias decidiram voltar ao antigo limite de 100 ml e aos protocolos padrões em julho.
O motivo? Havia problemas técnicos ainda a serem resolvidos com as máquinas, segundo a UE.
Exatamente um ano depois, no último mês de julho, os ajustes foram finalizados. A ECAC avaliou novamente os scanners Hi-Scan 6040 CTiX fabricados pela Smiths Detection, que apresentavam problemas, e deu o sinal verde para a substituição das tecnologias aeroportuárias. Assim, o limite de 100 ml se tornará coisa do passado.
Quando poderei viajar com líquidos de mais de 100 ml na bagagem de mão?
Depende. Na Itália, os aeroportos de Milão-Malpensa, Milão-Linate, Roma-Fiumicino, Bolonha e Turim já possuem as novas máquinas, de acordo com o Corriere della Sera.
Os terminais de Berlim e Amsterdã, além de vizinhos na Irlanda, Malta, Suécia e Lituânia, devem entrar no sistema em breve, enquanto os de Frankfurt e Munique contam com cobertura parcial, segundo a Deutsche Welle e a Euronews. Mesmo fora da UE, o Reino Unido tem feito atualizações tecnológicas recentemente e já dispensa passageiros de carregar as miniaturas em Birmingham, na Inglaterra, e Edimburgo, na Escócia.
É possível, portanto, que a liberação seja introduzida gradativamente, conforme a disponibilidade de cada país ou aeroporto. Os custos para a troca do sistema seriam altos, até oito vezes maior do que o tradicional segundo o Corriere, o que pode tornar a substituição mais lenta.
Ao jornal britânico The Independent, a porta-voz da Comissão Europeia Anna-Kaisa Itkonen afirmou na segunda (28) que esperava uma confirmação da decisão "para os próximos dias". Até o momento, nenhum prazo oficial foi estabelecido.
Qual será o novo limite para os líquidos?
A ADV (Associação dos Aeroportos Alemães) informou a AFP que passageiros de certos aeroportos no país logo poderão carregar até dois litros de líquidos em suas bagagens de mão, mas não está claro ainda se o volume será por embalagem ou total.
Mas o novo protocolo pode não incluir apenas embalagens maiores de líquidos para os viajantes à Europa. Como o novo sistema seria similar a tomógrafos 3D que mostram em detalhes o conteúdo das bolsas e pequenas malas, passageiros poderiam ser liberados de retirar os computadores e outros eletrônicos para a vistoria na segurança, diminuindo a espera nas filas.
O limite de 100 ml foi introduzido na UE em 2006, como resultado do combate ao terrorismo no ar após os atentados 11 de setembro de 2001.
