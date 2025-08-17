Delivery demorado: papa Leão 'pede' pizza em Chicago e recebe no Vaticano

O papa Leão 24 recebeu um delivery do outro lado do oceano no Vaticano: o pontífice pode degustar uma tradicional "deep dish pizza" de Chicago, sua terra natal, no dia 30 de julho.
A redonda de queijo e pepperoni da Aurelio's Pizza, sua pizzaria favorita da infância, só chegou às mãos (e ao estômago) do líder da Igreja Católica com a ajuda de fiéis americanos, segundo a NBC News.
Como foi a entrega?
Madeline Daley, uma jovem de 22 anos de Cincinnati, foi a responsável por realizar a última parte da viagem da pizza e a entrega ao papa na Praça de São Pedro, durante uma benção do Santo Padre a bebês. O momento foi revelado em um vídeo publicado na página da pizzaria no Instagram.
"Quando o papa Leão deu a volta [na praça], ele estava abraçando os bebês para abençoá-los, mas logo que viu a pizza, ainda com os bebês em suas mãos, ficou dizendo: 'peguem aquela pizza para mim, quero aquela pizza'", se divertiu ao relembrar à rede americana. A equipe de segurança do pontífice "resgatou" a iguaria em tamanho individual para ele.
Mas Leão só viu a pizza porque Madeline também carregava placas que entregavam o presente. "Temos pizza da Aurelio's" e "Papa Leão, te trouxe uma pizza", diziam as mensagens. A missão foi conduzida ainda pelo criador de conteúdo católico Jayden Remias, com uma ajuda essencial de Joe Aurelio, presidente da Aurelio's Pizza.
À emissora, ele contou que o pontífice é fã da rede e ia à pizzaria do bairro de Homewood, no subúrbio de Chicago, desde os anos 60. "Sempre foi parte da vida dele, mas para ele reconhecer [a pizza] e parar no meio do povo foi incrível", comemorou Joe Aurelio.
O irmão do papa, John Prevost, contou ao canal de tevê local WGN que Leão 24 "devorou" a pizza inteira logo após recebê-la.
Que pizza é essa que o Papa adora?
Com cara de torta, a redonda tradicional de Chicago é conhecida oficialmente como "deep dish pizza" —a pizza de prato fundo.
No lugar do disco maleável, uma espécie de massa mais rígida, com bordas mais altas (um "prato fundo de pizza", afinal). Há um ótimo motivo para a base ser assim: o recheio é um verdadeiro mar de queijo e molho. Se virá acompanhado de mais ingredientes, como peperoni ou pimentão, só o gosto do freguês pode ditar.
E para quem pensar que é comida para turista, ledo engano: o público local é apaixonado não só pela vedete (a pizza), como pelo clima dos ambientes em que ela é servida.
Mesas circulares, balcões, famílias e grupos de amigos conversando animadamente ou de olho em algum jogo da televisão. Tudo regado a cerveja leve ou a copos e copos de refrigerante.
Outro destaque é o serviço: garçons e garçonetes se esmeram em cortar gordos pedaços da grossa pizza com uma espátula e servir rapidamente para que o queijo não se espalhe, mas que seja o suficiente para criar um fio entre a pizza e o prato. O truque abre o apetite até de quem nunca imaginou cair de amores por quitute tão explicitamente calórico.
Mas a pizza da Aurelio's não é a única representante desta versão mais grossinha da redonda. Por lá, o título de deep dish pizza mais querida é alvo de disputa ferrenha entre Lou Malnati's e Giordano's —e conhecer a iguaria é programa gastronômico obrigatório.
Enquanto Lou Malnati's alardeia que segue a mesma receita de família desde os anos 40, a Giordano's se autointitula a "número 1" de público e crítica. Desde os anos 70, quando ambas estabeleceram lojas próprias, a briga é tão intensa quanto a entre as torcidas do Cubs e do White Sox (para quem não manja beisebol, o equivalente a um Fla-Flu).
A Giordano's costuma ser mais popular entre os visitantes, enquanto a Lou Malnati's defende ter mais clientes entre os locais. Seja como for, a verdade é que a deep dish pizza é o prato "oficial" da cidade.
A origem da iguaria
Ainda que a competição concentre boa parte dos holofotes, a verdade é que a origem da bendita pizza não é totalmente comprovada.
Segundo Peter Regas, do PizzaHistoryBook.com, o que se sabe, com certeza, é que o primeiro estabelecimento que serviu o prato foi a Pizzeria Uno, localizada no número 29 da rua East Ohio, em Chicago. A data do nascimento do quitute? Ninguém tem sabe ao certo.
Pode ter surgido em dezembro de 1943, quando abriu a Uno ainda sob o nome de "The Pizzeria", mas fotos dos anos 40 e 50 revelam uma pizza muito mais fina que a famosa deep dish.
Os proprietários da Uno garantem, porém, que em 1945, o prato nasceu em receita de Ike Sewell. Tese contestada por estudiosos, uma vez que Ike não estaria envolvido nas primeiras receitas da casa.
Alguns acreditam que Rudy Malnati Sr, gerente da Uno e pai dos criadores da Lou Malnati's foi o "pai da pizza".
Há ainda uma terceira hipótese: a de que quem criou a deep dish foi o artista ítalo-americano Ric Riccardo e primeiro dono do "The Pizzeria" (futura Uno). A receita original teria sido aprimorada pela cozinheira Alice Mae Redmond em meados dos anos 40 e a massa teria "engrossado" (por motivo e autor desconhecidos) entre os anos 50 e 60.
Um ícone cheio de história não passa despercebido, como fica bem claro. Então, na próxima visita a Chicago, quando bater aquela fome após bater perna pela bela cidade, não hesite: vai de pizza (qualquer que seja o "templo" escolhido).
*Com informações de matéria publicada em 14/01/2022.
