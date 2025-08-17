Delivery demorado: papa Leão 'pede' pizza em Chicago e recebe no Vaticano

O papa Leão 24 recebeu um delivery do outro lado do oceano no Vaticano: o pontífice pode degustar uma tradicional "deep dish pizza" de Chicago, sua terra natal, no dia 30 de julho.

A redonda de queijo e pepperoni da Aurelio's Pizza, sua pizzaria favorita da infância, só chegou às mãos (e ao estômago) do líder da Igreja Católica com a ajuda de fiéis americanos, segundo a NBC News.

Como foi a entrega?

Madeline Daley, uma jovem de 22 anos de Cincinnati, foi a responsável por realizar a última parte da viagem da pizza e a entrega ao papa na Praça de São Pedro, durante uma benção do Santo Padre a bebês. O momento foi revelado em um vídeo publicado na página da pizzaria no Instagram.