Cães grandes que quase não soltam pelo: raças ideais para quem ama limpeza

Quando se fala em cães de grande porte, muita gente pensa em uma casa cheia de pelos. Porém, nem sempre é assim. Algumas raças grandes são conhecidas por soltarem pouquíssimo pelo, o que faz toda a diferença na rotina de quem preza por um lar mais limpo, tem alergia ou não quer passar o dia aspirando sofás e tapetes.

Embora nenhuma raça seja completamente livre de troca de pelagem, existem cães com características que favorecem a baixa queda de pelos. Entre os fatores que influenciam estão o tipo de pelagem, a densidade do subpelo e até o ciclo natural de renovação dos fios.

A seguir, conheça algumas raças de cães grandes que soltam menos pelos e são ótimas companhias para famílias que desejam um pet de porte imponente, mas com menos sujeira pela casa.