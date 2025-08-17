Cães grandes que quase não soltam pelo: raças ideais para quem ama limpeza

Quando se fala em cães de grande porte, muita gente pensa em uma casa cheia de pelos. Porém, nem sempre é assim. Algumas raças grandes são conhecidas por soltarem pouquíssimo pelo, o que faz toda a diferença na rotina de quem preza por um lar mais limpo, tem alergia ou não quer passar o dia aspirando sofás e tapetes.
Embora nenhuma raça seja completamente livre de troca de pelagem, existem cães com características que favorecem a baixa queda de pelos. Entre os fatores que influenciam estão o tipo de pelagem, a densidade do subpelo e até o ciclo natural de renovação dos fios.
A seguir, conheça algumas raças de cães grandes que soltam menos pelos e são ótimas companhias para famílias que desejam um pet de porte imponente, mas com menos sujeira pela casa.
1. Poodle gigante (ou standard)
Além de inteligente e elegante, o poodle em sua versão gigante tem uma pelagem encaracolada que cresce continuamente, como cabelo humano. Ele solta tão pouco pelo que é considerado hipoalergênico. No entanto, exige escovação frequente e tosas regulares.
2. Labradoodle
Resultado do cruzamento entre labrador e poodle, o labradoodle é afetuoso, atlético e também herda os benefícios da pelagem ondulada do poodle. Com manutenção em dia, solta pouquíssimos pelos.
3. Airedale Terrier
Conhecido como o "rei dos terriers", o airedale é grande, alerta e independente. Sua pelagem dura e densa segura bem os pelos, desde que escovada semanalmente.
4. Cão D'água Português
Ativo e ótimo nadador, o cão d'água português tem pelagem encaracolada e praticamente sem queda. Requer escovação para evitar nós, mas é um dos queridinhos de quem busca menos pelos pela casa.
5. Giant Schnauzer (Schnauzer gigante)
Com barba marcante e temperamento forte, o schnauzer gigante solta pouco pelo graças ao seu pelo áspero. Escovações frequentes e tosas são necessárias para manter o visual impecável.
6. Bouvier des Flandres
Apesar do tamanho e do visual rústico, essa raça é surpreendentemente discreta na troca de pelos. Ideal para quem quer um cão protetor, mas com baixa manutenção nesse aspecto.
7. Doberman
Apesar da fama de cão de guarda, o doberman é um ótimo cão de família — e com pelagem curtíssima que raramente cai em excesso. Basta uma escovação ocasional.
8. Weimaraner
Elegante e cheio de energia, o weimaraner tem pelagem curta, lisa e com pouca queda. Para quem busca um cão esportivo, limpo e afetuoso, ele é uma excelente escolha.
