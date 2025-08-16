Vá pro Raio que o Parta! A tendência dos bares de nomes engraçadinhos em SP

Não se trata de uma tentativa sensacionalista de chamar a atenção do público, e sim de um norte à criação do negócio. É o que os publicitários chamam de branding: vai da comunicação à arquitetura. No caso do Caso, o nome inspirou o ambiente, criado para diferentes ocasiões — ou casos.

Como jornalista, esse joguinho criativo de palavras é motivo suficiente para as minhas sobrancelhas levantarem com interesse. Mas ninguém se alimenta só de conceito: o que importa, no fim, é comida e bebida boas. E isso você também encontra nos quatro endereços abaixo.

Imagem: Divulgação

Água e Biscoito

Quando a vizinhança demonstrou surpresa com o aluguel do imóvel, os donos deste listening bar descobriram que, em 2017, o endereço era ocupado por um grupo de criminosos. Na época, jornais estamparam o túnel de 12 km, cavado para chegar até o fórum da Barra Funda. "Aqui era uma distribuidora de biscoito de água e sal de fachada", conta o sócio Fábio Mec. A história deu origem ao nome, à identidade visual e aos pratos. Por isso, todos levam biscoito, seja do carpaccio (R$ 48) ao rosbife com redução de balsâmico, rúcula e aioli (R$ 62). Vai lá: Rua Dr. Sérgio Meira, 120, Barra Funda. MAIS INFORMAÇÕES

Imagem: Divulgação

Romance Caffee

Calmo como a ideia de um amor ideal. É esse o espírito que Anna Mendonça gostaria de proporcionar aos visitantes do seu café. Escolheu "romance" por ser igualmente compreendido em português, inglês e espanhol. "O calor social ajuda a fugir da hostilidade da cidade", explica. Por lá, a ideia é ficar juntinho - todos os espaços são compartilhados. Para combinar com essa aproximação, há comidas quentinhas como o sanduíche prensado de cheddar, american cheese e rúcula (R$ 33), que vai bem com o coado, seja quente (R$ 13) ou gelado (R$ 15). Vai lá: Rua Xerentes, 69, Perdizes. MAIS INFORMAÇÕES