Por que seu cachorro fica te encarando? Entenda o que cada olhar quer dizer

Você já percebeu que seu cão às vezes simplesmente para o que está fazendo e fica te encarando por longos segundos? Esse comportamento pode parecer simples ou até engraçado, mas na verdade ele esconde uma série de motivos que envolvem comunicação, vínculo afetivo e até necessidades básicas.

Diferente dos gatos, que costumam usar o olhar de forma mais indireta, os cães desenvolveram, ao longo da domesticação, uma habilidade única de usar o contato visual para interagir com os humanos. Estudos mostram que os cães são capazes de entender que o olhar pode transmitir mensagens importantes, como pedidos de atenção, afeto ou até comandos não verbais.

Um estudo publicado na revista Science em 2013 revelou que quando um cão olha para o seu tutor, ocorre uma liberação de ocitocina — o chamado "hormônio do amor" — tanto no animal quanto no humano, fortalecendo o vínculo emocional entre ambos