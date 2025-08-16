Entre pesca, cozinha e mergulho, 'mestre do mar' do Rio escolheu os três

A parede de vidro com dezenas de peixes pendurados logo na entrada do restaurante, coloca em destaque a estrela da casa. A câmara de maturação chama atenção até mesmo de quem passa do lado de fora do restaurante, mas a ideia vai muito além da ambientação.

É uma ação pioneira de conservação dos pescados, desenvolvida pelo chef Gerônimo Athuel, que prioriza a pesca seletiva, sazonal, consciente e com o uso de espécies menos comerciais.

Se a ideia é comer um salmão, esqueça. O Ocyá trabalha com espécies diferenciadas e de alta qualidade, como Sororoca, Faqueco, Guaivira, Carapeba e Pitangola.