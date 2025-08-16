Entre pesca, cozinha e mergulho, 'mestre do mar' do Rio escolheu os três

A parede de vidro com dezenas de peixes pendurados logo na entrada do restaurante, coloca em destaque a estrela da casa. A câmara de maturação chama atenção até mesmo de quem passa do lado de fora do restaurante, mas a ideia vai muito além da ambientação.
É uma ação pioneira de conservação dos pescados, desenvolvida pelo chef Gerônimo Athuel, que prioriza a pesca seletiva, sazonal, consciente e com o uso de espécies menos comerciais.
Se a ideia é comer um salmão, esqueça. O Ocyá trabalha com espécies diferenciadas e de alta qualidade, como Sororoca, Faqueco, Guaivira, Carapeba e Pitangola.
Menino da pesca
O preparo do peixe na brasa começa bem antes de chegar à mesa e tudo acontece ainda no mar, paixão de Gerônimo desde a infância.
Nascido no interior de São Paulo, ele cresceu em Minas Gerais e logo depois se mudou para o Espírito Santo, onde morava a uns cinco quarteirões da praia e via as atividades de pesca.
Era divertido, um ambiente de incertezas, com aquela ideia de ir para o mar em busca de aventuras. Foi curiosidade de criança mesmo e com sete, oito anos, já andava com os pescadores. Fui aprendendo tudo com eles, que eram vistos como os guardiões da região. Tinham dias que eu saía às 5h da manhã e voltava às 20h para casa, passava o dia pescando.
Sem referências dentro de casa, o chef cresceu com quatro mulheres, que não entendiam nada sobre preparos de peixe. Mas próximo a ele, tinha um vizinho que o levava para pescar e Gerônimo passou a tê-lo como um mestre.
"Ele pescava e cozinhava. Passei a admirar o Michael e achava aquilo muito nobre. Um homem na cozinha, preparando os alimentos para a família. Então, ao longo da vida, tive os melhores professores: os pescadores", afirma o chef, que passou a se interessar por gastronomia aos 10 anos, mas sem muitas pretensões.
"Não sonhava em ter restaurante"
A casa especializada em peixes e frutos do mar, foi indicada pelo segundo ano consecutivo no Guia Michelin com a unidade do Leblon, e neste ano, o Ocyá Ilha, na Barra da Tijuca, também ganhou o reconhecimento.
Mas nem de longe Gerônimo sonhava em viver tudo isso aos 17 anos, quando decidiu que iria trabalhar na cozinha. Fez um curso de cozinheiro profissional e atuou em diferentes frentes até virar chef.
Por três anos morou na América Central e quando estava na Costa Rica, trabalhava com pesca, onde conheceu os Fish Markets, uma peixaria diferenciada, que além de vender pescados, também oferecia opções de refeições. Foi nesse período que ele começou a pensar na possibilidade de ter um negócio nesse estilo.
De volta ao Brasil, Gerônimo recebeu uma proposta de trabalho no Rio de Janeiro. Após cinco anos morando na cidade, veio a oportunidade de abrir o primeiro Ocyá na Ilha da Gigoia, Barra da Tijuca, em 2021. Logo depois, veio a unidade do Leblon, zona sul carioca.
Entendi que era a oportunidade de transformar a ideia em algo único, diferente do que já existe. O Ocyá é uma cozinha intuitiva, de culinária costeira e voltado para pessoas que gostam de uma boa comida, diz o chef, que reúne 20 anos de experiência.
Com ambiente interno e externo, a casa comporta 64 pessoas e oferta duas toneladas de peixe por mês, com direito a dois peixeiros em cada Ocyá. O ambiente intimista tem um cardápio enxuto, mas com opções certeiras, como o pão de alho de camarão (R$ 58) e Cru de peixe maturado, ajo verde, uva e furikake artesanal de ovas (R$ 72), para abrir o apetite.
Já no prato principal, o peixe maturado desossado na brasa para duas pessoas, acompanhado de mandioca na manteiga, cebola picles, salada de folhas frescas e farofa fria (R$ 294), é a melhor pedida para mergulhar na experiência do restaurante, que também criou drinques autorais para todos os gostos.
De sobremesa, o picolé de pipoca com caramelo salgado (R$ 34) é um capítulo à parte, que reúne doce na medida, com crocância e equilíbrio.
"Todo peixe é nobre"
No dia anterior à entrevista, Gerônimo estava imerso com um grupo de 12 pessoas, desde chefs de cozinha a entusiastas, para falar do assunto que ele mais domina. A primeira edição do "Mar Ensina", foi uma imersão que reforça o posicionamento de valorização da pesca artesanal por meio do ensino de técnicas sobre os alimentos que vêm do mar.
O chef mantém uma parceria de longa data com a UFF (Universidade Federal Fluminense), voltada à pesquisa de técnicas de conservação do pescado e explica que tudo começa pela segurança alimentar.
O Brasil tem um consumo de pescados muito confuso, e essa é uma oportunidade de inspirar e instruir as pessoas com algo que tem dado certo e é seguro. Essa é uma oportunidade de alimentar pessoas por fonte de conhecimento, acredita.
O chef conta que foram três dias super intensos, com aula prática no mar sobre ecossistema, previsão, espécie, sazonalidade, técnica de cozinha e despesca, "ato que muda tudo na vida após a captura do peixe".
Os participantes também tiveram aula prática na peixaria, depois uma aula com veterinário especializado em pesca. Já no terceiro dia foi ensinado sobre o método de conservação e, finalmente, degustação.
O tempo que o peixe fica na câmara de maturação do restaurante varia conforme a espécie e o tipo de preparo de cada um. Gerônimo conta que já chegaram a maturar peixes maiores por 15, 20 dias, mas entenderam que isso não faz muito sentido e reforça que a casa não trabalha com Xerne, Badejo, Garoupa, Robalo e Linguado.
Hoje a gente preza fazer uma maturação por um curto período de tempo, em peixes de altíssima qualidade, que é referente a espécie e a uma despesca bem feita. Aqui acreditamos que todo peixe é nobre, diz Gerônimo.
Gerônimo está sempre em contato com a natureza e divide seu tempo entre ser chef, marido, gestor de dois restaurantes e agora também professor, com um lançamento de um curso online previsto para o próximo mês.
Entre a pesca, o mergulho e a cozinha, ele conta que fica com os três, mas devido a sua alma de pescador, é o mar que coloca tudo no lugar.
