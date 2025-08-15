'Comer como passarinho': menus diminuem para quem usa canetas emagrecedoras

Outro relatório da consultoria financeira Morgan Stanley apontou que 63% das pessoas que tomam Ozempic pedem menos comida quando vão aos restaurantes. Ou seja, prejuízo na certa.

Costumavam ser apenas as mulheres que comiam feito passarinho. Agora você tem um novo segmento de mercado inteiro que quer porções menores. Acho que os restaurantes que enxergam isso como uma oportunidade e alimentam este grupo vão ter uma vantagem competitiva , comentou ao jornal The New York Times a presidente da ReFED, Dana Gunders. Sua organização combate o desperdício de alimentos.

Um dos pioneiros nesta adaptação é o restaurante Clinton Hall, que lançou também em abril sua "teeny-weeny mini meal" (algo como "mini refeição bem pequenininha"). Por apenas US$ 8 (R$ 43,40), os clientes de dieta levam um mini hambúrguer em tamanho petisco, algumas batatinhas e uma mini bebida que pode ser cerveja, margarita ou vinho.

Ao todo, a carne pesa apenas 56,7 g, enquanto a porção de batatinhas tem 42,5 g e sua dose do drinque é de cerca de 148 ml. É como um McLanche Feliz para adultos.

E a ideia já faz sucesso: a reportagem do Times visitou unidades do restaurante e observou cerca de um quarto de toda a clientela consumindo apenas os petiscos.