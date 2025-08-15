'Comer como passarinho': menus diminuem para quem usa canetas emagrecedoras

Restaurantes nova-iorquinos estão adaptando seus cardápios e oferecendo porções menores para atender ao público que usa canetas emagrecedoras (GLP-1) como Ozempic, Mounjaro e Wegovy.
O motivo? Uma queda significativa de sua clientela desde que a medicação se tornou "mania" nos EUA — e em outras partes do mundo.
"Comendo como passarinho"
Em abril, uma pesquisa da agência Bloomberg Intelligence revelou que mais de 50% dos usuários das canetas tinha começado a comer fora de casa com menos frequência desde o início do tratamento.
Outro relatório da consultoria financeira Morgan Stanley apontou que 63% das pessoas que tomam Ozempic pedem menos comida quando vão aos restaurantes. Ou seja, prejuízo na certa.
Costumavam ser apenas as mulheres que comiam feito passarinho. Agora você tem um novo segmento de mercado inteiro que quer porções menores. Acho que os restaurantes que enxergam isso como uma oportunidade e alimentam este grupo vão ter uma vantagem competitiva, comentou ao jornal The New York Times a presidente da ReFED, Dana Gunders. Sua organização combate o desperdício de alimentos.
Um dos pioneiros nesta adaptação é o restaurante Clinton Hall, que lançou também em abril sua "teeny-weeny mini meal" (algo como "mini refeição bem pequenininha"). Por apenas US$ 8 (R$ 43,40), os clientes de dieta levam um mini hambúrguer em tamanho petisco, algumas batatinhas e uma mini bebida que pode ser cerveja, margarita ou vinho.
Ao todo, a carne pesa apenas 56,7 g, enquanto a porção de batatinhas tem 42,5 g e sua dose do drinque é de cerca de 148 ml. É como um McLanche Feliz para adultos.
E a ideia já faz sucesso: a reportagem do Times visitou unidades do restaurante e observou cerca de um quarto de toda a clientela consumindo apenas os petiscos.
Acolhimento em tempos de dieta
De 30% a 35% dos americanos têm interesse em usar o Ozempic e seus similares, enquanto 8% a 10% já tomam, revelou uma pesquisa de outubro de 2024 da consultoria PricewaterhouseCoopers. Ou seja, é possível que, 10 meses depois, o seu uso seja ainda mais difundido.
Gary Wallach, sócio da rede de restaurantes Renwick Hospitality Group, explicou ao Times que é tão comum que a clientela sob a medicação procure algo que se encaixe na sua dieta no menu quanto os veganos e vegetarianos que também querem ser contemplados nas opções disponíveis. "As pessoas se perguntam: tem algo para mim aqui?", relatou.
Por isso, todos os restaurantes do grupo já oferecem mini porções ou cardápios adaptados. O Lulla, um italiano no bairro do Chelsea, tem uma caixa de happy hour que serve até quatro pessoas com nove itens de tamanho "petisco" por US$ 28 (R$ 151,70).
Já o Alderman, na Times Square, permite que os clientes montem sua própria tábua de mini pratos como peito de pato defumado ou castanhas.
As drogas afetaram também o desejo —ou habilidade de digerir— álcool dos frequentadores. Por isso, alguns bares já incluem mini drinques em sua carta. O Back Bar (dentro do Eventi Hotel, no centro da cidade) já serve martinis de metade do tamanho original há cerca de seis meses. Ele é parte do seu menu específico para quem usa as canetas.
E faz sucesso: são vendidos cerca de 35 mini martinis por semana, quase metade dos 75 a 80 de tamanho normal comercializados por semana. O bar Fleur Room, do Moxy Hotel, também já adotou o mini martini e os vende por US$ 9 (R$ 48,75).
Evitando a vergonha na hora de pedir
Alguns donos de restaurantes não veem necessidade de fazer mudanças, seja porque já serviam porções reduzidas ou porque acreditam que não é este tipo de experiência que sua clientela busca.
Mas existe um elemento de tabu também, que alguns chefs e proprietários já entendem. Por isso, há casas que servem cardápios "discretos" para a clientela de dieta.
Estes pratos não são promovidos diretamente como específicos para quem toma Ozempic ou quer perder peso, mas são sutilmente indicados para quem tem menos fome. É o caso do restaurante francês Otto's, em Londres, que lançou em maio um "menu of one, small appetite" (menu para um de pouco apetite, em tradução livre).
Esta versão enxuta do menu degustação custa 240 libras (R$ 1.758) e oferece vieira-rei, foie gras selado, lagosta escocesa, frango supreme de Bresse e sorvete de coco. Ao Times, o dono Otto Tepasse contou que o restaurante serve apenas cerca de 40 clientes por noite, mas vende pelo menos seis mini menus por semana.
Eles não têm que explicar por que estão pedindo o que escolheram. Não têm que se sentir desconfortáveis quando estão aqui e este é o ideal, com certeza.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.