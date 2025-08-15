Fim de semana em SP: bairro da Mooca celebra 469 anos com festa e atrações

Foi em 17 de agosto de 1556 que a Mooca, um dos bairros mais conhecidos da zona leste, teve sua primeira referência na história de São Paulo. Ocupada, no final do século 19, por fábricas e operários, hoje predominam ali as residências e um ar interiorano, com grande influência de imigrantes italianos.

Os 469 anos serão celebrados de hoje até domingo no 'Mooca Mia 2025', festival gratuito que movimenta o CEE Mooca (R. Taquari, 549) das 10h em diante, com sabores, artes e memórias afetivas.

A programação inclui feira criativa com mais de 70 expositores, bazar, praça de alimentação e cerca de 30 opções gastronômicas (incluindo bar suspenso a 40m do chão), atividades infantis, ativações nostálgicas, performances e shows musicais. Domingo, às 17h, sobe ao palco o grupo Demônios da Garoa, nascido na Mooca em 1943.