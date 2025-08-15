Túnel, caverna e até Meca: se tem medo de aperto, evite esses lugares

Este sistema de passagens subterrâneas construído durante a invasão francesa de 1945 e ampliado durante a Guerra do Vietnã é uma atração famosa a 44 km ao norte de Ho Chi Minh, a antiga Saigon, por ser parte de uma base de operações e esconderijo dos vietcongues — os comunistas aliados aos soviéticos que lutaram contra os aliados dos americanos, o Vietnã do Sul.

Entrada de um dos túneis Cu Chi, no Vietnã Imagem: Creative Commons/Thomas Schoch

O acesso aos túneis, no entanto, pode não ser nada fácil. Algumas entradas estão situadas no meio da mata em passagens estreitíssimas no chão e há trechos que você só consegue percorrer agachado.

Ithaa, nas Maldivas

Ithaa Underwater Restaurant, nas Maldivas Imagem: Justin Nicholas

Dentro do resort Conrad Maldives Rangali Island está o primeiro restaurante subaquático do mundo, o Ithaa, a cinco metros de profundidade no Oceano Índico. Como outras atrações do arquipélago, o local serve uma experiência singular combinada a pratos sofisticados, como cortes de carne wagyu australiana e lagoa local.