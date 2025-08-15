Túnel, caverna e até Meca: se tem medo de aperto, evite esses lugares

Enquanto alguns destinos e atrações são parte da lista dos sonhos de muitos turistas, outros podem se tornar um pesadelo para o viajante que não se sente confortável com um tipo de ambiente.
Por isso, a revista especializada Condé Nast Traveler España selecionou os piores locais que aqueles que têm medo ou ansiedade em espaços apertados podem visitar, segundo seu time internacional. Antes de fazer as malas, confira quais são estes nove cartões-postais um tanto estreitos:
Túneis de Cu Chi, no Vietnã
Este sistema de passagens subterrâneas construído durante a invasão francesa de 1945 e ampliado durante a Guerra do Vietnã é uma atração famosa a 44 km ao norte de Ho Chi Minh, a antiga Saigon, por ser parte de uma base de operações e esconderijo dos vietcongues — os comunistas aliados aos soviéticos que lutaram contra os aliados dos americanos, o Vietnã do Sul.
O acesso aos túneis, no entanto, pode não ser nada fácil. Algumas entradas estão situadas no meio da mata em passagens estreitíssimas no chão e há trechos que você só consegue percorrer agachado.
Ithaa, nas Maldivas
Dentro do resort Conrad Maldives Rangali Island está o primeiro restaurante subaquático do mundo, o Ithaa, a cinco metros de profundidade no Oceano Índico. Como outras atrações do arquipélago, o local serve uma experiência singular combinada a pratos sofisticados, como cortes de carne wagyu australiana e lagoa local.
Mas a atmosfera cercada pelas águas do oceano pode ser desconfortável para quem não gosta de espaços totalmente fechados, ou de pensar na possibilidade de estar totalmente submerso e cercado por tubarões.
Grande Pirâmide de Gizé, no Egito
Apesar da magnitude de sua paisagem externa, a Pirâmide de Quéops (também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé) pode ser uma visita desconfortável e até sufocante, já que caminhar pelos corredores estreitos que levam à Grande Galeria não seria exatamente confortável.
Reza a lenda que Napoleão Bonaparte tentou se hospedar na chamada "câmara do rei" dentro da pirâmide, mas teria saído apenas após algumas horas de solidão, pálido e trêmulo, sem nunca revelar o que o havia perturbado, segundo a Encyclopaedia Britannica.
Cenote Choo-Ha, no México
Os cenotes, uma espécie de poço resultado do colapso do teto de uma caverna que expõe o acesso às águas subterrâneas, são famosos na península de Yucatán. Mas o acesso às águas azuis cristalinas nem sempre é fácil: o cenote Choo-Ha, em Cobá (sítio arqueológico a 40 km de Tulum), fica a 12 metros de profundidade. Veja:
Por isso, a proximidade com os paredões da caverna pode não ser muito confortável para quem resolve visitar ou nadar por lá, onde também pouca luz chega.
Catacumbas de Paris, na França
Uma das atrações mais famosas de Paris é uma realidade bem distante da amplitude do Louvre ou da Torre Eiffel: as Catacumbas no 14º distrito, próximas à praça Denfert-Rochereau, são o local de descanso subterrâneo de milhares de pessoas vítimas das epidemias que assolaram a Cidade-Luz no século 18.
O conjunto de túneis de até 300 km exibe os restos mortais em um percurso labiríntico e fechado, além de um tanto macabro, com crânios, ossos, cruzes e mensagens por toda parte.
Shinjuku, no Japão
Estações de trem ou metrô lotadas não são um problema apenas no Japão, mas Shinjuku é conhecida pela faceta um tanto extrema do aperto em meio à multidão nos horários de pico. Uma das mais lotadas de Tóquio, a parada chega a dar falta de ar em alguns visitantes, já que passageiros podem ficar espremidos por vários minutos — e, em alguns casos, horas.
Multidões, no entanto, não são encontradas apenas sobre os trilhos em Shinjuku. O bairro é um dos mais animados de Tóquio e atrai turistas pela sua boemia local, por isso até as esquinas são difíceis de navegar. Quem tem aflição de andar bem juntinho com muita gente, deve evitar a área da capital. O mesmo vale para a estação e os arredores de Agra, na Índia.
Spooky Gulch, nos EUA
O estreitíssimo cânion Spooky Gulch é uma das paisagens mais marcantes dos EUA, situado no coração das sinuosas curvas do Grand Staircase-Escalante National Monument, em Utah. Esculpida pela natureza, a galeria estreia de 800 metros nas profundezas do cânion tem trechos de largura mínima, em que turistas, literalmente, escalam os paredões para poder passar.
Meca, na Arábia Saudita
Assim como no Japão, destinos de peregrinação podem ser um desafio aos claustrofóbicos pelas grandes multidões. É o caso de Meca, na Arábia Saudita, onde se perder pode ser fatal em meio a milhões percorrendo o mesmo caminho.
Em 2024, 922 pessoas morreram em razão da superlotação e das altas temperaturas durante o retorno à Caaba. O perigo é grande também durante o Kumbh Mela, uma peregrinação aos rios sagrados da Índia. A multidão na cidade de Prayagraj era tão grande este ano que pode ser avistada do espaço, demonstrou a Agência Espacial Europeia.
Vinarna Certovka, na República Tcheca
Os turistas mais corajosos costumam tomar umas e outras e tentar atravessar a Vinarna Certovka, a rua mais estreita de Praga, a capital tcheca. Com apenas 70 centímetros de largura em seu trecho mais apertado, a viela no bairro de Malá Strana é dura de ser encarada, mas fica em um dos pontos mais bonitos e históricos da cidade.
