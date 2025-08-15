Bengal: a 'mini-onça' que virou febre entre os amantes de felinos

Com visual que lembra uma onça e comportamento cheio de energia, o Bengal se tornou o novo queridinho das famílias que buscam um pet exótico, inteligente e extremamente envolvente. Apesar da aparência selvagem, ele é sociável e se adapta bem à vida doméstica, desde que receba estímulos diários e atenção redobrada.

De onde vem o Bengal?

Essa raça única nasceu do cruzamento entre gatos domésticos e o gato-leopardo asiático. Criado nos Estados Unidos na década de 1960, o Bengal foi resultado de um projeto cuidadoso para unir o visual de um felino selvagem com a personalidade afetuosa de um animal de companhia.

Com o passar dos anos, os criadores refinaram o padrão, garantindo gatos com temperamento equilibrado, corpo atlético e pelagem inconfundível: cheia de manchas em padrões marmorizados ou spotted (pintinhas), nas cores marrom, cinza, prata e creme.