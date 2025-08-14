Tadeu Schmidt sofre com passageiro mal-educado; qual é a punição para eles?

Tadeu Schmidt passou momentos desagradáveis durante um voo esta semana: um passageiro "vizinho" falava tão alto que o apresentador do BBB (TV Globo) não conseguia ler ou conversar com a esposa.
O viajante "inconveniente" pode ser punido pelo desconforto que provocou em voo? Veja o que dizem a lei e as aéreas.
Viajante pode ser punido por este comportamento?
Sim. O passageiro indisciplinado —esta é a designação oficial da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)— pode sofrer sanções tanto da aérea quanto das autoridades brasileiras ou internacionais, dependendo do destino. No entanto, o protocolo a ser seguido depende, é claro, do tipo de incômodo causado e da reação do viajante.
O CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica) afirma que passageiros devem se sujeitar às normas do contrato assinado com a companhia no momento da compra do bilhete e não deve praticar "ato que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço".
Quais são os comportamentos comuns banidos pelas companhias?
Companhias vetam nos seus contratos:
- Trajes ou calçados inconvenientes para o voo;
- Atitudes que causem desconforto, incômodo ou prejuízo aos demais passageiros;
- Fumar (inclusive cigarro eletrônico) a bordo;
- Manter ligados aparelhos sonoros, eletrônicos e de telecomunicações que possam interferir com a operação da aeronave ou perturbar os outros passageiros, mesmo após solicitação da tripulação;
- Fazer uso de bebidas alcoólicas que não sejam servidas pela tripulação;
- Portar artigos "perigosos";
- Acomodar bagagem de mão em local de trânsito de passageiros ou nos acessos às saídas de emergência;
- Transportar bagagem de mão ou despachada que não seja de sua propriedade/desconheça o conteúdo;
- Viajar com bagagem não identificada;
- Não se submeter às inspeções de segurança;
- Transporte animais em desacordo com as regras das autoridades aeronáuticas e da companhia.
O comandante ainda tem autoridade para impedir o embarque de passageiro alcoolizado ou sob ação de entorpecentes que "determine dependência ou alteração psíquica", ou fazer desembarcar na próxima parada os viajantes que importunem os demais passageiros, recusem obedecer instruções da tripulação ou comprometam a boa ordem.
Qual é o procedimento da tripulação?
Para evitar ânimos exaltados a bordo, comissários costumam abordar com discrição quaisquer passageiros agindo de maneira inadequada e pedir que ajustem seu comportamento. Caso esta estratégia não funcione, eles podem optar pela troca de assento do viajante para eliminar atrito com os vizinhos afetados e/ou aproximá-lo da tripulação.
Em casos mais graves, como quando há ameaça ou agressão por parte do passageiro tanto a outros viajantes quanto a comissários, a tripulação é obrigada a registrar a ocorrência no diário de bordo da aeronave, conforme estabelecido no CBA. Isso porque o comportamento indisciplinado do passageiro ameaça a segurança do voo.
Nestas situações graves, também é possível (e pode ser necessário) realizar o desembarque forçado do passageiro no aeroporto mais próximo, como citado acima.
O que mais a companhia pode fazer após o desembarque?
Nossa legislação ainda prevê que a empresa pode deixar de vender, por até 12 meses, bilhete ao passageiro que praticado "ato de indisciplina considerado gravíssimo".
Além disso, a aérea é autorizada a compartilhar os dados de identificação do passageiro indisciplinado com suas concorrentes. Lembrando que, de acordo com o contrato de companhias como a Azul, a empresa pode se negar a transportar aquele que tenha tido comportamento "irregular e inadequado em voo anterior", afinal poderia comprometer novamente a segurança no ar.
Anac quer endurecer punições
A lei garante que a agência, como autoridade de aviação civil, tem poder para regulamentar o tratamento que será dado aos passageiros. E ela estuda atualmente uma série de medidas mais rígidas para punir os indisciplinados, diante do crescimento do problema no Brasil.
Em 2023, houve 735 ocorrências de passageiros indisciplinados em aeronaves e aeroportos, o maior volume desde 2019, de acordo com dados da Abear (Associação Brasileira de Empresas Aéreas). A média foi de dois casos registrados por dia.
Em agosto de 2024, a Anac realizou uma consulta pública para ouvir o que os brasileiros pensavam das (possíveis) novas regras, entre elas:
- Advertência;
- Contenção imediata do passageiro indisciplinado;
- Acionamento do órgão policial;
- Encerramento do contrato de transporte;
- Retirada do passageiro do voo;
- Compartilhamento dos dados do passageiro indisciplinado entre aéreas para que todos implementem a restrição aplicada;
- Proibição de voar por um período de 12 meses.
Entre as ações consideradas graves na nova proposta da Anac estão: agressão verbal e fumar dentro da aeronave. E no rol das gravíssimas estão a violência física contra membro da tripulação e acessar ou tentar acessar a cabine de comando sem autorização.
Empresas seriam obrigadas não só a aplicarem as sanções, mas a informarem a Anac sobre os registros de indisciplina. No caso de atos gravíssimos, a denúncia à agência teria que ser imediata. Nos casos graves, em até cinco dias. Nos demais, a comunicação deveria ser feita em até 30 dias. Caso as aéreas descumprissem a norma e não aplicassem punições aos indisciplinados, elas seriam punidas com multas de R$ 10 mil a R$ 100 mil.
E no exterior?
Passageiros que cometem infrações ou indisciplinas em voos em outros países também estão sujeitos não só às práticas das aéreas estrangeiras como às leis das autoridades locais. E as punições podem sair caro, especialmente para o bolso, com moeda estrangeira.
Nos EUA, por exemplo, as autoridades de imigração americanas têm liberdade para negar a entrada de estrangeiros com base em incidentes registrados a bordo. E o princípio da segurança do transporte aéreo, previsto em tratados como a Convenção de Chicago, permite a cooperação internacional nesses casos.
Os incidentes durante o voo são comunicados em tempo real às autoridades norte-americanas. O piloto pode solicitar prioridade de pouso e presença de agentes no desembarque. As punições nos Estados Unidos variam conforme a gravidade da conduta, mas podem ser severas. Entre as medidas previstas estão recusa de entrada, deportação, cancelamento de visto, multas que ultrapassam US$ 30 mil (R$ 162,5 mil) e processos criminais federais.
Em casos extremos, a prisão pode chegar a 20 anos, segundo a legislação federal.
Já no Reino Unido, uma ex-comissária da Virgin Atlantic alertou ao jornal Daily Mail que brincadeiras supostamente inofensivas como escrever no espelho do banheiro podem ativar protocolos antiterrorismo, que colocariam o passageiro na mira das autoridades ao pousar, além de incluí-lo nas listas de proibidos de voar.
*Com informações de matéria publicada em 28/12/2024 e 01/05/2025.
