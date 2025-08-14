Tadeu Schmidt sofre com passageiro mal-educado; qual é a punição para eles?

Entre as ações consideradas graves na nova proposta da Anac estão: agressão verbal e fumar dentro da aeronave. E no rol das gravíssimas estão a violência física contra membro da tripulação e acessar ou tentar acessar a cabine de comando sem autorização.

Empresas seriam obrigadas não só a aplicarem as sanções, mas a informarem a Anac sobre os registros de indisciplina. No caso de atos gravíssimos, a denúncia à agência teria que ser imediata. Nos casos graves, em até cinco dias. Nos demais, a comunicação deveria ser feita em até 30 dias. Caso as aéreas descumprissem a norma e não aplicassem punições aos indisciplinados, elas seriam punidas com multas de R$ 10 mil a R$ 100 mil.

E no exterior?

Passageiros que cometem infrações ou indisciplinas em voos em outros países também estão sujeitos não só às práticas das aéreas estrangeiras como às leis das autoridades locais. E as punições podem sair caro, especialmente para o bolso, com moeda estrangeira.

Nos EUA, por exemplo, as autoridades de imigração americanas têm liberdade para negar a entrada de estrangeiros com base em incidentes registrados a bordo. E o princípio da segurança do transporte aéreo, previsto em tratados como a Convenção de Chicago, permite a cooperação internacional nesses casos.

Os incidentes durante o voo são comunicados em tempo real às autoridades norte-americanas. O piloto pode solicitar prioridade de pouso e presença de agentes no desembarque. As punições nos Estados Unidos variam conforme a gravidade da conduta, mas podem ser severas. Entre as medidas previstas estão recusa de entrada, deportação, cancelamento de visto, multas que ultrapassam US$ 30 mil (R$ 162,5 mil) e processos criminais federais.