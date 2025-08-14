NossaUOL
Quais os melhores bares e restaurantes de São Paulo? Conheça os finalistas

Imagem
Imagem: Getty Images

Quais são os restaurantes e bares que estão no coração dos paulistanos? Essa é a pergunta que a segunda edição do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes quer responder. Pela primeira vez, a eleição "Preferidos do Público" permitiu aos leitores do UOL indicar seus endereços favoritos na cidade.

Com os votos abertos na Fase 1 (realizada até 8 de agosto), chegamos aos cinco estabelecimentos mais citados nas categorias favoritas do público. Agora, chegou a hora de você decidir qual dos finalistas merece levar o título de melhor de São Paulo nas categorias Pizzaria; Italiano ou Cantina; Hamburgueria; Boteco; e Bar para Petiscar. Vote já (nas enquetes abaixo) ou até o dia 2 de setembro:

MELHOR RESTAURANTE ITALIANO OU CANTINA

Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
MELHOR PIZZARIA

Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
MELHOR HAMBURGUERIA

Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
MELHOR BAR PARA PETISCAR

Imagem
Divulgação
Imagem
Ricardo D'Angelo
Imagem
Divulgação
Imagem
Reprodução
Imagem
Divulgação
MELHOR BOTECO

Imagem
Keiny Andrade/UOL
Imagem
Reprodução
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Imagem
Divulgação
Os premiados pelo júri

Além dos "Preferidos do Público", o Prêmio Nossa elege os melhores bares e restaurantes de São Paulo na opinião de especialistas. Ao todo, 60 profissionais dedicados à gastronomia — entre críticos, jornalistas, culinaristas e influenciadores — indicam quais estabelecimentos devem levar o título.

Imagem
Imagem: Arte UOL

As 10 categorias para restaurantes incluem Melhor Chef, Melhor Restaurante, Melhor Italiano, Melhor Japonês, Melhor Hamburgueria, Melhor Pizzaria, Melhor Árabe, Melhor Brasileiro, Melhor Restaurante de Carnes e Melhor Bom e Barato (pratos em torno de R$ 50).

Os bares levam sete prêmios: Melhor Bartender, Melhor Bar, Melhor Bar de Vinho, Melhor Bar de Drinques, Melhor Boteco, Melhor Bar com Música e Melhor Bar para Petiscar.

Os campeões do público e do júri serão revelados juntos, em outubro.

