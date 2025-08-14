Quais os melhores bares e restaurantes de São Paulo? Conheça os finalistas

Quais são os restaurantes e bares que estão no coração dos paulistanos? Essa é a pergunta que a segunda edição do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes quer responder. Pela primeira vez, a eleição "Preferidos do Público" permitiu aos leitores do UOL indicar seus endereços favoritos na cidade.

Com os votos abertos na Fase 1 (realizada até 8 de agosto), chegamos aos cinco estabelecimentos mais citados nas categorias favoritas do público. Agora, chegou a hora de você decidir qual dos finalistas merece levar o título de melhor de São Paulo nas categorias Pizzaria; Italiano ou Cantina; Hamburgueria; Boteco; e Bar para Petiscar. Vote já (nas enquetes abaixo) ou até o dia 2 de setembro: