Quais os melhores bares e restaurantes de São Paulo? Conheça os finalistas
Quais são os restaurantes e bares que estão no coração dos paulistanos? Essa é a pergunta que a segunda edição do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes quer responder. Pela primeira vez, a eleição "Preferidos do Público" permitiu aos leitores do UOL indicar seus endereços favoritos na cidade.
Com os votos abertos na Fase 1 (realizada até 8 de agosto), chegamos aos cinco estabelecimentos mais citados nas categorias favoritas do público. Agora, chegou a hora de você decidir qual dos finalistas merece levar o título de melhor de São Paulo nas categorias Pizzaria; Italiano ou Cantina; Hamburgueria; Boteco; e Bar para Petiscar. Vote já (nas enquetes abaixo) ou até o dia 2 de setembro:
Os premiados pelo júri
Além dos "Preferidos do Público", o Prêmio Nossa elege os melhores bares e restaurantes de São Paulo na opinião de especialistas. Ao todo, 60 profissionais dedicados à gastronomia — entre críticos, jornalistas, culinaristas e influenciadores — indicam quais estabelecimentos devem levar o título.
As 10 categorias para restaurantes incluem Melhor Chef, Melhor Restaurante, Melhor Italiano, Melhor Japonês, Melhor Hamburgueria, Melhor Pizzaria, Melhor Árabe, Melhor Brasileiro, Melhor Restaurante de Carnes e Melhor Bom e Barato (pratos em torno de R$ 50).
Os bares levam sete prêmios: Melhor Bartender, Melhor Bar, Melhor Bar de Vinho, Melhor Bar de Drinques, Melhor Boteco, Melhor Bar com Música e Melhor Bar para Petiscar.
Os campeões do público e do júri serão revelados juntos, em outubro.
