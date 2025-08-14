Como fazer uma mala de bordo e não precisar pagar o despacho de bagagem

Seja por uma semana ou por um mês, a mala de 10 quilos já virou item essencial na hora de organizar as roupas para uma viagem, por causa das restrições das companhias aéreas e altos preços para despachar uma bagagem.
Muitos viajantes procuram montá-la de forma compacta e que caiba todos os itens, mas não é todo mundo que consegue essa proeza.
Por isso, Nossa preparou um guia completo para tirar todas as dúvidas do viajante sobre a mala ideal, incluindo as de rodinha e também as no estilo mochilão. Veja que é possível organizar algo prático e não correr o risco de pagar excesso de bagagem na hora do embarque.
O que é permitido ou não levar na mala de mão
A franquia de bagagem de mão gratuita é de, no máximo, 10 quilos. E, por medidas de segurança, não é possível levar itens que coloquem o passageiro e a tripulação em risco.
Entre os principais estão objetos cortantes, produtos inflamáveis, explosivos e outros artigos classificados como perigosos. É possível conferir a lista completa aqui.
Vale lembrar que as regras diferem para trechos nacionais e internacionais. Para consultar o que é permitido levar na mala dentro da cabine, é necessário entrar no site da Anac (Agência Nacional de Aviação) e verificar as regras para os destinos. Também é possível checar as informações no site das companhias aéreas nacionais.
Em voos domésticos, por exemplo, aerossóis e atomizadores de uso médico e pessoal (como bombinhas para asma) podem ser levados na bagagem de mão, desde que não exceda a quantidade de quatro frascos por pessoas e que o conteúdo em cada frasco seja inferior a 300 ml ou 300 gramas. Veja a lista.
Em viagens para o exterior, as recomendações podem ser feitas pelas próprias empresas aéreas e mudam um pouco. Uma das mais principais é o transporte de líquidos, que deve ser feito com vedação e quantidade específicas.
Todos os líquidos, inclusive em gel, pasta, creme aerossol e similares, devem ser conduzidos em frascos com capacidade de até 100 ml cada. Os líquidos não podem ser transportados em frascos com volume superior a 100 ml mesmo se o recipiente estiver apenas parcialmente cheio. Os frascos devem ser colocados em uma embalagem plástica transparente —que tenha capacidade máxima de um litro —e devem ser distribuídos na embalagem devidamente fechada.
Dimensões aceitas pelas companhias aéreas
Na hora de viajar, saiba que é necessário levar em consideração a dimensão da mala de mão para não correr o risco de precisar despachá-la no dia do voo e pagar uma quantia exorbitante.
Como não há uma especificação mundial que controle os tamanhos de malas, cada companhia aérea pode decidir essas regras. Portanto, é necessário checar com cada empresa antes de comprar um voo. Geralmente, elas levam em consideração o comprimento, largura e altura, incluindo bolsos, rodinhas e alças.
Em voos internacionais, o passageiro pode embarcar com uma mala de 10 quilos, mas precisa seguir os protocolos exigidos pela empresa. Já em algumas cias aéreas low cost, o embarque sem custo só é possível portando apenas uma mochila. Conhecidas por serem de baixo custo, elas podem dificultar ou até impedir o embarque do passageiro se a bagagem ultrapassar o peso exigido e até o tamanho.
No Brasil, a Latam, a Azul e a Gol aceitam malas na dimensão máxima de 55 x 35 x 25 centímetros (altura, largura e profundidade).
O que levar na bagagem de mão
Em bagagens feitas para o verão, é necessário levar o máximo de roupas leves, que não amassem e sejam fáceis de secar. Se for uma viagem de 20 dias, por exemplo, pense na quantidade de peças para metade desse período e saiba que muitas irão ser repetidas e até lavadas.
Vale deixar o salto alto e o sapato social em casa e apostar em rasteirinhas e chinelos que podem ser usados em todos os ambientes, inclusive restaurantes, festas e até baladas.
Já nas malas de inverno, o viajante precisa vestir o casaco pesado ou levá-lo na mão durante o embarque. Também é possível priorizar peças de segunda pele, que são mais quentes e pesam menos, além de serem mais fáceis de enrolar. Uma dica é levar calças legging, que são finas e podem ser usadas debaixo de calças jeans, por exemplo.
Não leve muitos calçados e pense bem no que realmente vai usar. Caso opte por tênis ou sapatos, é possível otimizar o espaço colocando frascos de cosméticos dentro, por exemplo.
Se não é fã de usar toalhas dos hotéis ou hostels, opte por levar as de microfibra, que secam mais rápido e não ocupam espaço na mala.
Como organizar
Na hora de arrumar todas as roupas dentro da bagagem, é preciso organizar as peças em cima da cama e escolher exatamente o que vestir. Nem sempre você vai usar tudo aquilo que deseja levar. Dessa forma, colocar em um espaço grande e ter uma visão mais ampla ajuda a enxergar de uma forma melhor itens que são dispensáveis.
Depois de separar tudo, é fundamental aproveitar bem cada espaço dentro da mala. Ao começar a montagem, coloque as calças primeiro e deixe as pernas da peça para fora. Na sequência, coloque as blusas e outras vestimentas em formatos de rolinhos por cima dessa calça. Quando terminar, cubra e "feche" essa parte com as pernas das calças.
Além do jeito certo de organizar as roupas dentro da mala, é possível recorrer a organizadores, também conhecidos como nichos. Com eles, o viajante organiza itens com maior facilidade e consegue visualizar de maneira rápida todas as peças. Também é uma facilidade para separar os itens limpos dos sujos. Eles podem ser encontrados em lojas de departamentos e comércios populares.
Há ainda sacos de vácuo, que diminuem o tamanho das roupas com ajuda de um aspirador de pó. Basta colocar as peças dentro deles e acionar o aparelho para compactá-las.
Mala de mão ou mochilão?
Além das malas de rodinhas, há a opção de mochilões, práticos em lugares que são muito difíceis de chegar e que a mala convencional é sinônimo de sufoco, em vez de facilidade.
Alguns modelos permitem que a pessoa leve muitas coisas, já que são feitos para suportar até 65 litros. Outros modelos comportam 50 ou até 40 litros —esses são ideais para levar na cabine, e não despachar.
A vantagem desse tipo de bagagem é que a pessoa pode passar por diversos trajetos sem precisar carregar ou fazer uma força excessiva para se locomover. Os modelos mais novos são específicos para homens e mulheres e é possível abri-los como as malas de rodinhas, sem precisar tirar diversos itens até achar a roupa desejada.
A desvantagem é que carregá-lo pode, realmente, causar dor nas costas e deixar o viajante um pouco estressado. Ele pode ficar mais exposto a furtos, já que possui muitos bolsos e zíperes, dificultando o fechamento de todos os compartimentos.
