Como fazer uma mala de bordo e não precisar pagar o despacho de bagagem

Seja por uma semana ou por um mês, a mala de 10 quilos já virou item essencial na hora de organizar as roupas para uma viagem, por causa das restrições das companhias aéreas e altos preços para despachar uma bagagem.

Muitos viajantes procuram montá-la de forma compacta e que caiba todos os itens, mas não é todo mundo que consegue essa proeza.

Por isso, Nossa preparou um guia completo para tirar todas as dúvidas do viajante sobre a mala ideal, incluindo as de rodinha e também as no estilo mochilão. Veja que é possível organizar algo prático e não correr o risco de pagar excesso de bagagem na hora do embarque.