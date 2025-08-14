Adolescência dos cães: como lidar com mudanças de comportamento do seu pet

Não é só entre humanos que a adolescência pode ser desafiadora. Os cachorros também passam por uma fase de transição marcada por mudanças de comportamento, impulsos novos e uma certa dose de rebeldia. Se o seu cão costumava ser obediente e agora parece ignorar seus comandos, não é má vontade: ele pode estar apenas crescendo.

Apesar de muitos tutores se surpreenderem, a adolescência canina é uma etapa natural e cheia de aprendizados. Ela exige paciência, firmeza e um olhar atento para entender o que está por trás dos comportamentos que costumam surgir: como testar limites, desobedecer e chamar atenção de forma inesperada. A boa notícia é que esse período passa.

A adolescência chega cedo

Ao contrário do que se imagina, os cães não entram na fase adulta logo após deixarem de ser filhotes. Existe um período de transição que pode começar por volta dos 6 meses e se estender até os 2 anos, especialmente entre cães de grande porte. Já raças menores tendem a amadurecer mais rapidamente.