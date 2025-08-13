Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses agora é Patrimônio da Humanidade

Os Lençóis Maranhenses e o Complexo Cultural do Bumba-Meu-Boi recebem esta semana, oficialmente, os títulos de Patrimônio Mundial Natural e de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido pela Unesco como um fenômeno natural único do planeta —além de referência global em biodiversidade — em 26 de julho de 2024, na 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Nova Délhi, na Índia.
Esta foi a primeira vez em 23 anos que o Brasil entrou para a lista dos Patrimônios Naturais, o que elevou o número de títulos do país junto à Unesco para 24. São 15 culturais, oito naturais e um misto.
A entrega oficial da chancela acontecerá na sexta, em Barreirinhas, em cerimônia com a presença da ministra Marina Silva.
Com 155 mil hectares de dunas e lagoas de água doce, os Lençóis se estendem por uma zona de transição entre Cerrado, Caatinga e Amazônia, abrigando ecossistemas raros e frágeis. O título reconheceu sua beleza excepcional e a singularidade de seus fenômenos naturais.
Como parte das comemorações, o governo do estado do Maranhão fez uma parceria com o ICMBio e lançou no início do mês o projeto "Diálogos sobre o Patrimônio Mundial Natural: Lençóis Maranhenses, um tesouro em nossas mãos", uma reunião de lideranças locais, operadores de turismo e autoridades para discutir ações de preservação e qualificação do destino.
Bumba-Meu-Boi
No caso do Boi Maranhense, sua aprovação para a lista da organização aconteceu em 11 de dezembro de 2019, mas ele será celebrado oficialmente às 15h desta quinta (14) na Casa das Minas, em São Luís.
O Bumba-Meu-Boi do Maranhão é o sexto Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade reconhecido pela Unesco. O ritual cultural que combina música, dança, dramatização e brincadeira tem raízes no século 18, mas registros oficiais no estado desde 1829. Ele é uma forma de expressão da identidade do povo maranhense, além da resistência de seu folclore e origens.
Há cinco formas diferentes de apresentação, chamadas de sotaques. Cada uma delas — matraca, zabumba, orquestra, baixada e costa de mão — tem instrumentos, vestimentas e personagens próprias. O sotaque típico de São Luís é o da matraca, marcado pelo som deste instrumento de madeira, além de pandeirões e a emblemática figura do "caboclo de pena".
O patrimônio é o legado que herdamos do passado, o que vivenciamos hoje e o que transmitimos às gerações futuras, reconhecendo o caráter excepcional desses sítios para toda a humanidade. Nosso patrimônio cultural e natural são fontes insubstituíveis de vida e inspiração. Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora da Unesco no Brasil
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.