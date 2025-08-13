Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses agora é Patrimônio da Humanidade

Os Lençóis Maranhenses e o Complexo Cultural do Bumba-Meu-Boi recebem esta semana, oficialmente, os títulos de Patrimônio Mundial Natural e de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido pela Unesco como um fenômeno natural único do planeta —além de referência global em biodiversidade — em 26 de julho de 2024, na 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Nova Délhi, na Índia.

Esta foi a primeira vez em 23 anos que o Brasil entrou para a lista dos Patrimônios Naturais, o que elevou o número de títulos do país junto à Unesco para 24. São 15 culturais, oito naturais e um misto.