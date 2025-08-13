Gato arranhando os móveis? Estudo revela que o problema pode ser estresse

Arranhador: um aliado eficaz

Ter um arranhador em casa pode, sim, evitar muitos estragos. Mas não basta comprá-lo e deixá-lo em qualquer canto. Para que o gato realmente o utilize, a localização é fundamental. Posicionar o item perto das áreas preferidas do pet, como a cama ou locais de passagem, aumenta a probabilidade de ele ser usado com frequência.

Além disso, enriquecer o ambiente com prateleiras, esconderijos e áreas elevadas pode ajudar o gato a se sentir mais seguro e menos estressado. "Gatos precisam de oportunidades para brincar e descansar em locais tranquilos e estratégicos. Isso ajuda a regular o comportamento e evitar danos", afirma Yasemin Salgirli Demirbas, pesquisadora da Universidade de Ancara, na Turquia, e principal autora do estudo.

O tipo de brincadeira também importa

Brincar é essencial, mas se for feito sem ritmo ou com exagero, pode ter efeito contrário. Sessões longas demais ou estímulos muito intensos acabam elevando a ansiedade do animal. São recomendadas atividades curtas, divertidas e previsíveis, que simulem a caça, algo natural para o instinto felino.

Por fim, o estudo reforça que cada gato tem sua personalidade. Alguns são naturalmente mais enérgicos ou propensos a comportamentos destrutivos, e isso precisa ser levado em consideração. Em lares com crianças, por exemplo, o estímulo constante pode gerar ainda mais estresse no pet, algo que exige atenção redobrada por parte dos tutores.