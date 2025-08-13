'Cidade mais perigosa do mundo' recebe voos intercontinentais após 13 anos

After 14 years, Turkish Airlines returns to Aleppo International Airport today pic.twitter.com/PTJs648Rwk -- Aaron Y. Zelin (@azelin) August 1, 2025

No entanto, a partir de 19 de agosto, os voos serão operados cinco dias por semana. Já em 1º de setembro, eles começaram a sair diariamente. A rota Alepo-Istambul começou a ser comercializada em 25 de julho com passagens a partir de US$ 299 (R$ 1.625,50).

A Turkish comemorou a retomada da operação, chamando Alepo de "uma das mais importantes cidades da região por sua riqueza histórica e cultural", nas palavras do vice-presidente sênior de vendas para a região, Mahmut Yayla, em comunicado à imprensa.

Reabertura aos visitantes acontece desde maio

Com a queda do regime de Bashar al-Assad, a companhia jordaniana Royal Jordanian Airlines passou a fazer a rota Amã-Alepo pela primeira vez em 14 anos. A retomada já era ensaiada através de voos de testes desde março, quando o espaço aéreo foi reaberto após a fuga do ex-presidente.

Outro país vizinho, no Oriente Médio, também se prepara para enviar seus primeiros voos internacionais a Alepo. A Qatar Airways passa a realizar voos em três dias por semana em 10 de agosto. Todas as segundas, quartas e domingos, voos partem de Doha a Alepo às 08h30 (chegando às 11h40) e de Alepo para Doha saindo às 13h55 (e aterrissando às 17h).