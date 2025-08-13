'Cidade mais perigosa do mundo' recebe voos intercontinentais após 13 anos

Alepo, na Síria, que ficou internacionalmente conhecida como "a cidade mais perigosa do mundo" na última década, voltou a receber voos comerciais de outro continente na sexta-feira, 1º de agosto.
Após um hiato de 13 anos devido à guerra civil no país, a cidade síria é destino de um voo da Turkish Airlines que parte da Europa através de Istambul, a capital turca localizada no Velho Continente.
A operação da companhia foi iniciada com dois voos diários três vezes por semana — às quartas, sextas e domingos partindo de Istambul às 8h10 e chegando e Alepo às 10h10 ou saindo de Alepo às 12h10 e aterrissando em Istambul às 14h15.
After 14 years, Turkish Airlines returns to Aleppo International Airport today pic.twitter.com/PTJs648Rwk-- Aaron Y. Zelin (@azelin) August 1, 2025
No entanto, a partir de 19 de agosto, os voos serão operados cinco dias por semana. Já em 1º de setembro, eles começaram a sair diariamente. A rota Alepo-Istambul começou a ser comercializada em 25 de julho com passagens a partir de US$ 299 (R$ 1.625,50).
A Turkish comemorou a retomada da operação, chamando Alepo de "uma das mais importantes cidades da região por sua riqueza histórica e cultural", nas palavras do vice-presidente sênior de vendas para a região, Mahmut Yayla, em comunicado à imprensa.
Reabertura aos visitantes acontece desde maio
Com a queda do regime de Bashar al-Assad, a companhia jordaniana Royal Jordanian Airlines passou a fazer a rota Amã-Alepo pela primeira vez em 14 anos. A retomada já era ensaiada através de voos de testes desde março, quando o espaço aéreo foi reaberto após a fuga do ex-presidente.
Outro país vizinho, no Oriente Médio, também se prepara para enviar seus primeiros voos internacionais a Alepo. A Qatar Airways passa a realizar voos em três dias por semana em 10 de agosto. Todas as segundas, quartas e domingos, voos partem de Doha a Alepo às 08h30 (chegando às 11h40) e de Alepo para Doha saindo às 13h55 (e aterrissando às 17h).
A partir de 1º de setembro, as frequências aumentam para quatro dias por semana —segundas, quartas, quintas e domingos— com voos entre as duas cidades, nos mesmos horários.
A primeira vez que o aeroporto de Alepo recebeu voos após a Guerra Civil Síria foi em fevereiro, mas eles faziam trecho doméstico e não internacional: aeronaves da Syrian Arab Airlines vinham da capital, Damasco. No entanto, a operação voltou a sofrer interrupções devido à pandemia de covid-19.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.