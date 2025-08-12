NossaUOL
Viagem de carro pela Normandia passa por cidades medievais e praia do Dia D

Andrea Miramontes
Colaboração para Nossa, de Paris, França
Terceira atração mais visitada da França, o monte Saint-Michel marca o fim desta road trip
Terceira atração mais visitada da França, o monte Saint-Michel marca o fim desta road trip Imagem: Bas Van Breukelen/Unsplash

Passar por cidadelas de arquitetura medieval, conhecer um castelo francês milenar e mergulhar em histórias famosas — desde a saga da heroína Joana D'Arc à da afrontosa estilista Coco Chanel. Nossa road trip pela Normandia, região noroeste da França, começa a 200 km de Paris e é um convite para revisitar histórias mundiais decisivas, como a batalha mais marcante da Segunda Guerra Mundial: o Dia D.

O roteiro de 7 dias inclui paradas em Le Havre, berço da arte e impressionismo; Étretat, onde estão as falésias mais lindas da frança; a cidade medieval de Hounfleur; Deauville, onde Coco Chanel abriu a primeira loja; Liseux, cidade de Santa Terezinha; Caen, palco do embate entre as tropas aliadas e os nazistas; e, finalmente, Mont Saint-Michel, castelo que é o terceiro monumento mais visitado da França.

Esculturas em Utah Beach, na Normandia: memórias do Dia D
Esculturas em Utah Beach, na Normandia: memórias do Dia D Imagem: Getty Images

Quem se programar para ter mais tempo, pode ainda incluir mais três paradas. No caminho entre Paris o primeiro destino normando está Giverny, onde ficam a casa, o ateliê e os jardins do pintor impressionista Claude Monet.

O roteiro pode contar também com as cidades medievais Bayeux e, principalmente, Rouen, onde Joana d'Arc foi queimada viva, após uma traição dentro do próprio país que defendia.

A medieval Rouen pode ser uma parada extra no roteiro pela Normandia
A medieval Rouen pode ser uma parada extra no roteiro pela Normandia Imagem: Emilie Legendre/Unsplash

A 200 km: Niemeyer à vista

A 200 km de Paris, a cidade de Le Havre, berço do impressionismo, foi completamente devastada durante a Segunda Guerra — 90% das construções foram destruídas em bombardeios. Desesperadas, as pessoas fugiram como puderam, mas, ainda assim, contabilizam-se 80 mil vítimas — entre elas, 5 mil civis.

Após o fim da guerra, o arquiteto Auguste Perret ganhou a missão de reconstruir Le Havre e se deparou um desafio imenso: acomodar os quase 80 mil desabrigados

Ancorado no pré-modernismo, ele refez Le Havre de 1945 a 1964, e elevou a cidade a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, em 2005. Perret foi um dos pioneiros na utilização do concreto armado.

Edifício de La Havre, a cidade reconstruída por Auguste Perret
Edifício de La Havre, a cidade reconstruída por Auguste Perret Imagem: Alexandre Lallemand/Unsplash

Dentro do plano de reconstrução, destaca-se na paisagem a obra de outro pai do modernismo, o mestre brasileiro Oscar Niemeyer, que projetou o centro cultural Le Voncan, inaugurado em 1982.

O edifício fica à beira do rio Sena e imprime na França a paisagem de Brasília, marcando seu estilo. A obra virou Patrimônio Mundial em 2005

"O Vulcão", obra de Oscar Niemeyer em La Havre
"O Vulcão", obra de Oscar Niemeyer em La Havre Imagem: Getty Images

Em um tour tradicional na cidade, visita-se um apartamento-modelo criado por August Perret. É a chance de entender melhor a história local: o mobiliário é o mesmo usado durante a reconstrução da cidade, destinado para as vítimas de guerra. Até os objetos pessoais da década de 1950 estão presentes.

A igreja de Saint Joseph, destruída em 1944, também foi reconstruída por Perret. Sua torre octogonal de 107 metros impressiona, assim como a luz dourada refletida pelos vidros coloridos, desenhados pela artista Marguerite Huré.

O incrível interior da igreja Saint Josephs: uma obra modernista
O incrível interior da igreja Saint Josephs: uma obra modernista Imagem: Getty Images/iStockphoto

Em Le Havre, alimente a alma com arte, afinal, ali é o berço do impressionismo. No museu MuMa, encontra-se a coleção impressionista mais importante da França. O pintor Claude Monet e seu professor, o mestre Eugène Boudin, viveram na cidade portuária, conhecida pelas cores únicas no céu — que vão do rosa ao laranja, inspiração para muitos pintores. Além de Monet, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir trabalharam em Le Havre.

Sobrevoo sobre falésias

A meia hora de carro de Le Havre está a pequena Étretat, onde ficam as falésias mais famosas da França. As imponentes rochas de calcário branco com arco sobre o mar também serviram de inspiração para artistas impressionistas.

Fim de tarde em Étretat: a principal atração são suas imponentes falésias
Fim de tarde em Étretat: a principal atração são suas imponentes falésias Imagem: Getty Images
Além de passeios de barco e de caiaque e trilhas no alto do penhasco, é possível observar formações esculpidas nas rochas em um sobrevoo inesquecível.

Do alto dá um gostinho especial, percebe-se ainda mais a verticalidade das rochas gigantes e os desenhos formados nas falésias — paredões que acabam no mar e são constantemente desgastados. A região chamada Côte d`Albâtre tem 140 km de falésias.

A 45 km - Primeira loja Chanel

A 45 km de Le Havre está Deauville, o próximo destino deste roteiro. Mas, no caminho, ainda há uma parada estratégica na cidade medieval de Honfleur. Reserve uma tarde para essa cidadezinha portuária, cheia de flores, arte e feiras de produtores locais.

Durante o passeio em Honfleur entende-se o conceito de art de vivre francês, que vai além da tradução literal, "viver bem". Trata-se de um estilo de vida que foca nos prazeres de cada momento do cotidiano.

Com essa vista da portuária Honfleur, dá para entender porque a cidade encantava artistas do impressionismo
Com essa vista da portuária Honfleur, dá para entender porque a cidade encantava artistas do impressionismo Imagem: Getty Images/iStockphoto
Honfleur foi um dos poucos pontos da Normandia poupados pela destruição da Segunda Guerra. Visitar a cidade é como voltar no tempo ao se perder pelas ruelas da Idade Média, com cafés, bares e lojinhas.

É também berço de Eugène Boudin, o mestre de Claude Monet, com ruas povoadas de artistas e pequenas galerias de arte.

A 18 km de Honfleur está Deauville, cidade onde Coco Chanel desafiou os costumes da sociedade da sua época. A jovem abriu sua primeira loja de moda em 1913.

Posto de salva-vidas na praia de Deauville:um charme, como na época de Coco Chanel
Posto de salva-vidas na praia de Deauville:um charme, como na época de Coco Chanel Imagem: Elliot Voilmy/Unsplash

Na época, vendia roupas do cotidiano e esportivas — e não de alta costura. Afrontosa, foi a responsável por "inventar" as calças compridas e roupas sem espartilho para mulheres.

"Coco antes de Chanel", o filme que narra sua vida, tem cenas gravadas em uma mansão local. Construída entre 1907 e 1912, a Villa Strassburger, casa do bilionário americano Ralph Beaver Strassburger, foi o cenário escolhido. Histórico, o lugar pertenceu anteriormente ao escritor francês Gustave Flaubert.

O cinema, alías, está na alma de Deauville, que recebe anualmente o Deauville American Film Festival. O balneário francês com praias lindas tem a arquitetura normanda preservada também é conhecido pelo hipismo.

A Villa Strassburger foi cenário do filme sobre Coco Chanel
A Villa Strassburger foi cenário do filme sobre Coco Chanel Imagem: Universal Images Group via Getty Images

Pela manhã, passeie pelo mercadão, uma feira de produtores locais que acontece no centro da cidade. Baguetes, flores, morangos gigantes e queijos frescos convidam às compras.

Na Normandia, há quatro queijos bem famosos: Camembert, Livarot, Pont-l'Évêque e Neufchâtel, todos de textura cremosa. Levados a sério, os produtos têm selo de Denominação de Origem Controlada, que garante origem e método de produção.

Como você está de carro, nem é preciso ficar no centro da cidade. Há excelentes hotéis localizados nas estradas próximas e em vilarejos, como o Les Manoirs de Tourgéville.

Vista aérea do Les Manoirs de Tourgéville: hotel preferido dos famosos
Vista aérea do Les Manoirs de Tourgéville: hotel preferido dos famosos Imagem: Divulgação
Muitas estrelas de Hollywood que vão para o festival internacional de cinema hospedam-se ali. Inspirado no hipismo, o hotel boutique tem chalés charmosos no meio da mata, spa e uma piscina interna aquecida, para relaxar após andar pela cidade toda.

Castelo destilaria

Calvados é uma bebida forte, mas imperdível na Normandia. A tradicional aguardente é feita de maçã — como a sidra (cidre em francês), bebida fermentada da fruta. Mas esqueça o espumante homônimo vendido no Brasil, a bebida da Normandia é outra.

No castelo Chateau du Breuil é produzida a bebida local e há passeios com degustação
No castelo Chateau du Breuil é produzida a bebida local e há passeios com degustação Imagem: Divulgação

Destilaria charmosa, Chateau du Breuil é um castelo do século 16 do lado de Deauville. No passeio, além de relaxar no jardim com 22 mil macieiras, é possível conhecer a produção da bebida e fazer degustação. E atenção chocólatras: poupem seus euros para comprar os chocolates recheados com licor vendidos no castelo.

A 30 km - Rota da Sidra e Santa Terezinha

Já que a viagem é de carro, a rota da sidra é outro passeio imperdível. A estrada forrada de plantações floridas de maçã e produtores da bebida fica na região de Lisieux, a próxima parada a 30 km de Deauville.

Pelos caminhos e cidadelas, como a charmosa Beuvron-en-Auge, pequenos produtores de maçã vendem receitas com a fruta em cafés. Depois, siga para Lisieux.

Na charmosa Beuvron-en-Auge, estabelecimentos vendem sidra e calvado, as bebidas locais
Na charmosa Beuvron-en-Auge, estabelecimentos vendem sidra e calvado, as bebidas locais Imagem: Getty Images

A cidade é marcada pela história de Santa Terezinha. Thérèse Martin nasceu em 1873 em Alençon, mas, aos cinco anos, mudou-se para Lisieux. Aos 15 anos, ingressou no convento carmelita para se tornar freira. Adoeceu aos 24 anos com tuberculose e faleceu no Carmelo de Lisieux, em 1897.

É possível fazer a rota da santa por museus e igrejas que contam toda a história e até visitar a casa com jardim de rosas onde ela viveu. O corpo encontra-se no Carmelo, um memorial e capela dedicada a ela.

Insterior da basílica de Lisieux: homenagem a Santa Terezinha
Insterior da basílica de Lisieux: homenagem a Santa Terezinha Imagem: Getty Images

Antes de morrer, Santa Terezinha prometeu uma chuva de rosas. Hoje, essa expressão representa os testemunhos de graças e curas obtidas pela santa, canonizada em 1925.

A 68 km - Memórias da Segunda Guerra

Massacrada pela guerra, Caen emociona. O destino no litotal da Normandia, a 68 km de Lisieux, ficou marcado mundialmente como o "local do desembarque", o importantíssimo Dia D da Segunda Guerra.

Em 6 de junho de 1944, 160 mil soldados das tropas aliadas desembarcaram ali, na maior invasão por oceano da história. É chocante visitar as praias onde eles colocaram os pés na Normandia sob uma chuva de bombas nazistas. Início de uma batalha que durou mais de 2 meses e definiu a Segunda Guerra.

Monumentos na praia lembra a bravura dos soldados que desembarcaram na Normandia
Monumentos na praia lembra a bravura dos soldados que desembarcaram na Normandia Imagem: Getty Images

É possível visitar os locais onde tudo aconteceu: as praias de Omaha, Juno, Gold, Utah e Sword, nos arredores de Caen. Ao chegar a Omaha, uma praia inteira de pedrinhas, dá para imaginar o que aqueles soldados passaram no Dia D.

Nas areias e arredores, objetos militares estão expostos, como tanques, uniformes e armas que parecem ter sido esquecidos pelo caminho e relembram os horrores da guerra. Uma verdadeira aula de história a céu aberto.

Já na cidade, o memorial da Segunda Guerra reúne objetos, propagandas da época, uniformes de soltados, armas e até um bunker de guerra. Reserve duas horas para a visita.

No memorial de Caen, a reprodução de um bunker da Segunda Guerra
No memorial de Caen, a reprodução de um bunker da Segunda Guerra Imagem: Le Mémorial de Caen/BabXIII

Boa parte de Caen foi completamente destruída, mas o castelo da cidade, construído por volta de 1060, foi restaurando e pode ser visitado. Assim como Le Havre, a cidade renasceu — e o centro de Caen também merece visita.

A 122 km - Castelo Patrimônio da UNESCO

Depois da Torre Eiffel e de Versalhes, o monumento mais visitado da França é o Mont Saint-Michel, que finaliza este roteiro, a 122 km de Caen.

Monte Saint-Michel: cenário de resistência e de conto de fadas
Monte Saint-Michel: cenário de resistência e de conto de fadas Imagem: Olivier Rault/Getty Images/iStockphoto
A fortificação começou a ser construída em 708 e mantém a arquitetura medieval intacta — e olha que ela passou por várias guerras, mas nada a abalou.

Não pule a visita completa à abadia, construída séculos depois, acompanhado de guia, para ouvir todas as histórias e lendas.

O castelo foi dedicado ao Arcanjo Miguel, que teria aparecido várias vezes nos sonhos do bispo Aubert de Avranches. Costuma-se dizer que o arcanjo ainda proteje a fortaleza, porém, outros atributos também contam pontos: a estrutura da fortificação, somada à variação da maré (que a transformava em uma ilha), impediu a invasão de ingleses durante a Guerra dos Cem Anos.

Vista aérea do Saint-Michel: as marés também foram armas de defesa do castelo
Vista aérea do Saint-Michel: as marés também foram armas de defesa do castelo Imagem: Juan Reig Peiro/Getty Images/iStockphoto

Foram três décadas de uma resistência tão potente que inspirou Joana d'Arc para reunir as tropas durante a guerra. Séculos depois, durante a Revolução Francesa, o castelo virou prisão — e manteve essa função até 1863.

Passeie com calma na vilinha ao redor do castelo, com restaurantes e lojinhas em construções medievais que garantiram ao Mont Saint-Michel o título de Patrimônio Mundial da Unesco — e inspiraram o cenário de "Enrolados", animação da Disney.

A abadia do Monte Saint-Michel: reserve boas horas para circular pelas ruelas do castelo
A abadia do Monte Saint-Michel: reserve boas horas para circular pelas ruelas do castelo Imagem: MEDITERRANEAN/Getty Images/iStockphoto

Sete dias depois, é hora de voltar a Paris, completamente extasiada pelas histórias e cultura normandas. Memórias que fazem os quase 360 quiômetros de estrada até a capital passarem como num filme.

