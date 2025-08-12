Viagem de carro pela Normandia passa por cidades medievais e praia do Dia D

Passar por cidadelas de arquitetura medieval, conhecer um castelo francês milenar e mergulhar em histórias famosas — desde a saga da heroína Joana D'Arc à da afrontosa estilista Coco Chanel. Nossa road trip pela Normandia, região noroeste da França, começa a 200 km de Paris e é um convite para revisitar histórias mundiais decisivas, como a batalha mais marcante da Segunda Guerra Mundial: o Dia D.
O roteiro de 7 dias inclui paradas em Le Havre, berço da arte e impressionismo; Étretat, onde estão as falésias mais lindas da frança; a cidade medieval de Hounfleur; Deauville, onde Coco Chanel abriu a primeira loja; Liseux, cidade de Santa Terezinha; Caen, palco do embate entre as tropas aliadas e os nazistas; e, finalmente, Mont Saint-Michel, castelo que é o terceiro monumento mais visitado da França.
Quem se programar para ter mais tempo, pode ainda incluir mais três paradas. No caminho entre Paris o primeiro destino normando está Giverny, onde ficam a casa, o ateliê e os jardins do pintor impressionista Claude Monet.
O roteiro pode contar também com as cidades medievais Bayeux e, principalmente, Rouen, onde Joana d'Arc foi queimada viva, após uma traição dentro do próprio país que defendia.
A 200 km: Niemeyer à vista
A 200 km de Paris, a cidade de Le Havre, berço do impressionismo, foi completamente devastada durante a Segunda Guerra — 90% das construções foram destruídas em bombardeios. Desesperadas, as pessoas fugiram como puderam, mas, ainda assim, contabilizam-se 80 mil vítimas — entre elas, 5 mil civis.
Após o fim da guerra, o arquiteto Auguste Perret ganhou a missão de reconstruir Le Havre e se deparou um desafio imenso: acomodar os quase 80 mil desabrigados
Ancorado no pré-modernismo, ele refez Le Havre de 1945 a 1964, e elevou a cidade a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, em 2005. Perret foi um dos pioneiros na utilização do concreto armado.
Dentro do plano de reconstrução, destaca-se na paisagem a obra de outro pai do modernismo, o mestre brasileiro Oscar Niemeyer, que projetou o centro cultural Le Voncan, inaugurado em 1982.
O edifício fica à beira do rio Sena e imprime na França a paisagem de Brasília, marcando seu estilo. A obra virou Patrimônio Mundial em 2005
Em um tour tradicional na cidade, visita-se um apartamento-modelo criado por August Perret. É a chance de entender melhor a história local: o mobiliário é o mesmo usado durante a reconstrução da cidade, destinado para as vítimas de guerra. Até os objetos pessoais da década de 1950 estão presentes.
A igreja de Saint Joseph, destruída em 1944, também foi reconstruída por Perret. Sua torre octogonal de 107 metros impressiona, assim como a luz dourada refletida pelos vidros coloridos, desenhados pela artista Marguerite Huré.
Em Le Havre, alimente a alma com arte, afinal, ali é o berço do impressionismo. No museu MuMa, encontra-se a coleção impressionista mais importante da França. O pintor Claude Monet e seu professor, o mestre Eugène Boudin, viveram na cidade portuária, conhecida pelas cores únicas no céu — que vão do rosa ao laranja, inspiração para muitos pintores. Além de Monet, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir trabalharam em Le Havre.
Sobrevoo sobre falésias
A meia hora de carro de Le Havre está a pequena Étretat, onde ficam as falésias mais famosas da França. As imponentes rochas de calcário branco com arco sobre o mar também serviram de inspiração para artistas impressionistas.
Além de passeios de barco e de caiaque e trilhas no alto do penhasco, é possível observar formações esculpidas nas rochas em um sobrevoo inesquecível.
Do alto dá um gostinho especial, percebe-se ainda mais a verticalidade das rochas gigantes e os desenhos formados nas falésias — paredões que acabam no mar e são constantemente desgastados. A região chamada Côte d`Albâtre tem 140 km de falésias.
A 45 km - Primeira loja Chanel
A 45 km de Le Havre está Deauville, o próximo destino deste roteiro. Mas, no caminho, ainda há uma parada estratégica na cidade medieval de Honfleur. Reserve uma tarde para essa cidadezinha portuária, cheia de flores, arte e feiras de produtores locais.
Durante o passeio em Honfleur entende-se o conceito de art de vivre francês, que vai além da tradução literal, "viver bem". Trata-se de um estilo de vida que foca nos prazeres de cada momento do cotidiano.
Honfleur foi um dos poucos pontos da Normandia poupados pela destruição da Segunda Guerra. Visitar a cidade é como voltar no tempo ao se perder pelas ruelas da Idade Média, com cafés, bares e lojinhas.
É também berço de Eugène Boudin, o mestre de Claude Monet, com ruas povoadas de artistas e pequenas galerias de arte.
A 18 km de Honfleur está Deauville, cidade onde Coco Chanel desafiou os costumes da sociedade da sua época. A jovem abriu sua primeira loja de moda em 1913.
Na época, vendia roupas do cotidiano e esportivas — e não de alta costura. Afrontosa, foi a responsável por "inventar" as calças compridas e roupas sem espartilho para mulheres.
"Coco antes de Chanel", o filme que narra sua vida, tem cenas gravadas em uma mansão local. Construída entre 1907 e 1912, a Villa Strassburger, casa do bilionário americano Ralph Beaver Strassburger, foi o cenário escolhido. Histórico, o lugar pertenceu anteriormente ao escritor francês Gustave Flaubert.
O cinema, alías, está na alma de Deauville, que recebe anualmente o Deauville American Film Festival. O balneário francês com praias lindas tem a arquitetura normanda preservada também é conhecido pelo hipismo.
Pela manhã, passeie pelo mercadão, uma feira de produtores locais que acontece no centro da cidade. Baguetes, flores, morangos gigantes e queijos frescos convidam às compras.
Na Normandia, há quatro queijos bem famosos: Camembert, Livarot, Pont-l'Évêque e Neufchâtel, todos de textura cremosa. Levados a sério, os produtos têm selo de Denominação de Origem Controlada, que garante origem e método de produção.
Como você está de carro, nem é preciso ficar no centro da cidade. Há excelentes hotéis localizados nas estradas próximas e em vilarejos, como o Les Manoirs de Tourgéville.
Muitas estrelas de Hollywood que vão para o festival internacional de cinema hospedam-se ali. Inspirado no hipismo, o hotel boutique tem chalés charmosos no meio da mata, spa e uma piscina interna aquecida, para relaxar após andar pela cidade toda.
Castelo destilaria
Calvados é uma bebida forte, mas imperdível na Normandia. A tradicional aguardente é feita de maçã — como a sidra (cidre em francês), bebida fermentada da fruta. Mas esqueça o espumante homônimo vendido no Brasil, a bebida da Normandia é outra.
Destilaria charmosa, Chateau du Breuil é um castelo do século 16 do lado de Deauville. No passeio, além de relaxar no jardim com 22 mil macieiras, é possível conhecer a produção da bebida e fazer degustação. E atenção chocólatras: poupem seus euros para comprar os chocolates recheados com licor vendidos no castelo.
A 30 km - Rota da Sidra e Santa Terezinha
Já que a viagem é de carro, a rota da sidra é outro passeio imperdível. A estrada forrada de plantações floridas de maçã e produtores da bebida fica na região de Lisieux, a próxima parada a 30 km de Deauville.
Pelos caminhos e cidadelas, como a charmosa Beuvron-en-Auge, pequenos produtores de maçã vendem receitas com a fruta em cafés. Depois, siga para Lisieux.
A cidade é marcada pela história de Santa Terezinha. Thérèse Martin nasceu em 1873 em Alençon, mas, aos cinco anos, mudou-se para Lisieux. Aos 15 anos, ingressou no convento carmelita para se tornar freira. Adoeceu aos 24 anos com tuberculose e faleceu no Carmelo de Lisieux, em 1897.
É possível fazer a rota da santa por museus e igrejas que contam toda a história e até visitar a casa com jardim de rosas onde ela viveu. O corpo encontra-se no Carmelo, um memorial e capela dedicada a ela.
Antes de morrer, Santa Terezinha prometeu uma chuva de rosas. Hoje, essa expressão representa os testemunhos de graças e curas obtidas pela santa, canonizada em 1925.
A 68 km - Memórias da Segunda Guerra
Massacrada pela guerra, Caen emociona. O destino no litotal da Normandia, a 68 km de Lisieux, ficou marcado mundialmente como o "local do desembarque", o importantíssimo Dia D da Segunda Guerra.
Em 6 de junho de 1944, 160 mil soldados das tropas aliadas desembarcaram ali, na maior invasão por oceano da história. É chocante visitar as praias onde eles colocaram os pés na Normandia sob uma chuva de bombas nazistas. Início de uma batalha que durou mais de 2 meses e definiu a Segunda Guerra.
É possível visitar os locais onde tudo aconteceu: as praias de Omaha, Juno, Gold, Utah e Sword, nos arredores de Caen. Ao chegar a Omaha, uma praia inteira de pedrinhas, dá para imaginar o que aqueles soldados passaram no Dia D.
Nas areias e arredores, objetos militares estão expostos, como tanques, uniformes e armas que parecem ter sido esquecidos pelo caminho e relembram os horrores da guerra. Uma verdadeira aula de história a céu aberto.
Já na cidade, o memorial da Segunda Guerra reúne objetos, propagandas da época, uniformes de soltados, armas e até um bunker de guerra. Reserve duas horas para a visita.
Boa parte de Caen foi completamente destruída, mas o castelo da cidade, construído por volta de 1060, foi restaurando e pode ser visitado. Assim como Le Havre, a cidade renasceu — e o centro de Caen também merece visita.
A 122 km - Castelo Patrimônio da UNESCO
Depois da Torre Eiffel e de Versalhes, o monumento mais visitado da França é o Mont Saint-Michel, que finaliza este roteiro, a 122 km de Caen.
A fortificação começou a ser construída em 708 e mantém a arquitetura medieval intacta — e olha que ela passou por várias guerras, mas nada a abalou.
Não pule a visita completa à abadia, construída séculos depois, acompanhado de guia, para ouvir todas as histórias e lendas.
O castelo foi dedicado ao Arcanjo Miguel, que teria aparecido várias vezes nos sonhos do bispo Aubert de Avranches. Costuma-se dizer que o arcanjo ainda proteje a fortaleza, porém, outros atributos também contam pontos: a estrutura da fortificação, somada à variação da maré (que a transformava em uma ilha), impediu a invasão de ingleses durante a Guerra dos Cem Anos.
Foram três décadas de uma resistência tão potente que inspirou Joana d'Arc para reunir as tropas durante a guerra. Séculos depois, durante a Revolução Francesa, o castelo virou prisão — e manteve essa função até 1863.
Passeie com calma na vilinha ao redor do castelo, com restaurantes e lojinhas em construções medievais que garantiram ao Mont Saint-Michel o título de Patrimônio Mundial da Unesco — e inspiraram o cenário de "Enrolados", animação da Disney.
Sete dias depois, é hora de voltar a Paris, completamente extasiada pelas histórias e cultura normandas. Memórias que fazem os quase 360 quiômetros de estrada até a capital passarem como num filme.
