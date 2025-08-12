Viagem de carro pela Normandia passa por cidades medievais e praia do Dia D

Quem se programar para ter mais tempo, pode ainda incluir mais três paradas. No caminho entre Paris o primeiro destino normando está Giverny, onde ficam a casa, o ateliê e os jardins do pintor impressionista Claude Monet.

O roteiro pode contar também com as cidades medievais Bayeux e, principalmente, Rouen, onde Joana d'Arc foi queimada viva, após uma traição dentro do próprio país que defendia.

A medieval Rouen pode ser uma parada extra no roteiro pela Normandia Imagem: Emilie Legendre/Unsplash

A 200 km: Niemeyer à vista

A 200 km de Paris, a cidade de Le Havre, berço do impressionismo, foi completamente devastada durante a Segunda Guerra — 90% das construções foram destruídas em bombardeios. Desesperadas, as pessoas fugiram como puderam, mas, ainda assim, contabilizam-se 80 mil vítimas — entre elas, 5 mil civis.

Após o fim da guerra, o arquiteto Auguste Perret ganhou a missão de reconstruir Le Havre e se deparou um desafio imenso: acomodar os quase 80 mil desabrigados