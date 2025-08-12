Guardar a ração do seu pet em potes de vidro pode prejudicar a saúde dele

Guardar a ração do seu cachorro ou gato em potes de vidro pode parecer uma solução prática e até elegante para organizar a casa. No entanto, essa prática pode comprometer a qualidade do alimento e, consequentemente, a saúde do seu animal de estimação.

Isso porque o armazenamento correto da ração é fundamental para preservar os nutrientes essenciais, o aroma e evitar a contaminação por fungos e bactérias. Por isso, os fabricantes investem em embalagens específicas que protegem a ração contra fatores externos, especialmente a luz solar e o oxigênio, que são os maiores inimigos da conservação dos alimentos.

Essas embalagens são geralmente feitas de materiais escuros e resistentes à penetração de raios ultravioletas, que aceleram a oxidação das gorduras e degradam vitaminas, antioxidantes e outros nutrientes essenciais para a saúde do seu pet.