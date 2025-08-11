Miniogiva nuclear de lembrança e jet-ski: russos vão a resort norte-coreano

O novo resort norte-coreano de Wonsan Kalma, inaugurado pelo líder Kim Jong-un em 24 de junho, até o momento só recebeu turistas estrangeiros russos.

A turista Anastasia Samsonova, uma especialista de recursos humanos de 33 anos de Moscou, foi uma das primeiras visitantes do resort junto com um grupo guiado de outros 12 russos que passou três dias em Pyongyang antes de chegar ao litoral. Ao jornal The Wall Street Journal, ela contou que a experiência foi um pouco desconcertante.

"A praia inteira estava vazia. Na verdade, parecíamos ser os únicos hóspedes no resort inteiro", disse. Por outro lado, o serviço foi ótimo diante da falta de outros turistas. Ao pedirem brioches e mingau, logo foram atendidos. Caixas de som portáteis eram entregues na areia conforme a demanda dos visitantes. "Nós realmente nos sentimos as pessoas mais importantes no planeta."