Manchas pretas no focinho do gato: o que são e quando procurar veterinário

Ao notar pontinhos pretos aparecendo no focinho do seu gato, é normal se perguntar se isso é sinal de algum problema de saúde. Embora possam parecer estranhas à primeira vista, essas manchas costumam ser inofensivas, mas é importante observar de perto para garantir que está tudo bem com seu pet.

Muitos tutores se deparam com essa mudança na coloração da pele felina ao longo do tempo, especialmente em gatos de pelagem clara ou alaranjada. A causa mais comum dessas manchas é o lentigo, uma condição dermatológica benigna que aparece com o avanço da idade. No entanto, nem toda mancha escura deve ser ignorada. Algumas podem indicar infecções, ferimentos ou até tumores. E, por isso, merecem atenção.

Entender o que está por trás dessas alterações é o primeiro passo para cuidar bem do seu gato e evitar preocupações desnecessárias.