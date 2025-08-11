Manchas pretas no focinho do gato: o que são e quando procurar veterinário

Ao notar pontinhos pretos aparecendo no focinho do seu gato, é normal se perguntar se isso é sinal de algum problema de saúde. Embora possam parecer estranhas à primeira vista, essas manchas costumam ser inofensivas, mas é importante observar de perto para garantir que está tudo bem com seu pet.
Muitos tutores se deparam com essa mudança na coloração da pele felina ao longo do tempo, especialmente em gatos de pelagem clara ou alaranjada. A causa mais comum dessas manchas é o lentigo, uma condição dermatológica benigna que aparece com o avanço da idade. No entanto, nem toda mancha escura deve ser ignorada. Algumas podem indicar infecções, ferimentos ou até tumores. E, por isso, merecem atenção.
Entender o que está por trás dessas alterações é o primeiro passo para cuidar bem do seu gato e evitar preocupações desnecessárias.
Uma condição comum e sem riscos
O lentigo simples é a explicação mais frequente para as manchas pretas que surgem no focinho, lábios e até nas pálpebras dos gatos. Trata-se de um acúmulo de pigmentação, como se fossem sardas, que aparece geralmente a partir do primeiro ano de vida.
Essas manchas têm coloração escura (preta ou marrom), bordas regulares e não causam dor, coceira ou inflamação. São mais comuns em gatos ruivos e escaminhas, mas podem ocorrer em outras pelagens também. Como não representam nenhum risco à saúde, não exigem tratamento.
Quando a mancha pode ser sinal de alerta
Apesar de o lentigo ser inofensivo, existem outras causas possíveis para manchas escuras na região do focinho. Feridas em cicatrização, infecções bacterianas ou fúngicas e, mais raramente, tumores de pele como melanomas, também podem causar alterações na pigmentação.
Um exame clínico detalhado ajuda a descartar qualquer condição mais séria e confirma se a mancha é realmente benigna. É hora de procurar o veterinário se você notar:
- Crescimento rápido das manchas ou aumento no número;
- Mudanças de forma ou cor;
- Presença de secreção, crostas ou feridas abertas;
- Sensibilidade ao toque ou coceira intensa;
- Alterações de comportamento, como apatia ou recusa de alimentos.
Como manter a pele do seu gato saudável
Mesmo que o lentigo não exija cuidados específicos, é importante manter a pele do seu gato protegida e livre de infecções. Uma boa alimentação contribui para a saúde da pele e do pelo. Também é essencial evitar a exposição prolongada ao sol — principalmente em gatos com áreas de pele clara — e manter a casa sempre limpa e arejada.
Levar o pet ao veterinário para check-ups regulares é outra forma de garantir que mudanças sutis na pele, como o aparecimento de manchas, sejam acompanhadas de perto.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.