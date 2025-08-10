Enólogo defende biodiversidade: 'Viticultura virou monocultura'

No Vamos de Vinho desta semana, o enólogo Luiz Henrique Zanini, fundador da vinícola Era dos Ventos, compartilhou suas observações sobre como as mudanças climáticas têm impactado a produção de vinho no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, e apontou caminhos para uma viticultura mais sustentável. A conversa parte de uma degustação da nova safra do vinho Peverella, rótulo símbolo da vinícola, e logo se aprofunda em temas complexos como clima, solo, biodiversidade e monocultura.



Zanini comenta que a cada safra o Peverella revela uma personalidade distinta, reflexo direto das variações climáticas que marcam o ciclo da uva. Ele destaca que, ao longo de seus 26 anos de experiência com viticultura, jamais viu tanta instabilidade. "Temos chuvas muito mais intensas na primavera, invernos chuvosos e dias frios esparsos. Isso altera tudo na vinha", explica. Segundo o enólogo, safras como a de 2020, que foi extremamente quente, representam uma exceção -- a norma tem sido a imprevisibilidade.



A entrevista também trata dos desafios de se manter uma abordagem de mínima intervenção num cenário de alta umidade e oscilação climática. Para Zanini, o segredo está no manejo do solo e no conhecimento profundo da própria vinha. "É fundamental o vinhateiro cultivar suas próprias uvas", defende.



Em defesa da biodiversidade, Zanini critica a monocultura das vinhas, uma planta que não é nativa do Brasil. "Isso traz pragas, desequilíbrio e vulnerabilidade. A videira precisa se integrar no ecossistema, não dominar", alerta. "Ela não nasceu aqui, né?".



O enólogo vai além da crítica ao modelo atual e propõe um novo paradigma: a regeneração. Ele afirma que não basta falar em produção orgânica ou biodinâmica se o bioma em que o vinho nasce está degradado. "Estamos falando de vinho da Serra Gaúcha sem araucária, do Pampa sem Pampa. Isso não faz sentido. O vinho vem da agricultura e precisa respeitar esse entorno", resume.



Para assistir ao trecho do Vamos de Vinho em que Zanini fala dos desafios ambientais para a produção de vinhos no RS, clique no vídeo no início da página. A íntegra do programa está abaixo.

