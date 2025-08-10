Dia dos Pais à paulistana: como dono da Castelões herdou negócio e paixão

Minhas primeiras memórias são de chegar cedo na cantina com meu pai e ele ir verificar como é que a massa da pizza estava. Aquele cheiro é algo que eu não consigo explicar, mas hoje, consigo entender o que acontece durante a fermentação simplesmente pelo olfato , recorda.

No Brás, os cafés da manhã eram regados a doces de Dona Pascoalina, esposa do dono da mercearia e amigo da família Sr. Michele Carone. "Depois disso, voltávamos para a cantina, onde eu ficava com meu pai, ajudando, de vez em quando, mais atrapalhando do que ajudando, nas tarefas diárias", assume.

A memória de Fábio sobre a Castelões de quase 50 anos atrás é sinestésica: as toalhas brancas, o perfume do molho de tomate no fogão, do preparo dos antepastos, das linguiça recém-feitas...

Castelões Cantina e Pizzaria nos anos 60 Imagem: Acervo pessoal

Nessa época eu ainda não sabia que o aroma era uma das nossas características mais marcantes. Hoje, quando passa uma pizza por mim, eu sei qual é o sabor dela só pelo aroma , diz.

Depois de horas acompanhando os saborosos bastidores, o menino, claro, cansava. "Eu até tinha até um lugar secreto para me esconder ou dormir: o armário onde guardávamos as toalhas", entrega.