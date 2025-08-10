Cachorro pode comer pão? Saiba quando hábito coloca o pet está em risco

É difícil resistir ao olhar pidão do cachorro na hora do café da manhã, especialmente quando o pão está sobre a mesa. Mas será que oferecer um pedaço para o pet é inofensivo? Embora o pão faça parte da alimentação diária da maioria das famílias, ele não é exatamente um alimento adequado para cães e pode até representar riscos dependendo da composição.

A boa notícia é que, em pequenas quantidades e ocasionalmente, o pão branco ou integral simples não costuma fazer mal à saúde do animal. No entanto, ele não traz nenhum benefício nutricional e, se for oferecido com frequência, pode contribuir para sobrepeso, desequilíbrios alimentares e até doenças como a diabetes canina.

Além disso, é preciso atenção redobrada com ingredientes perigosos ou situações específicas, como pães recheados, adoçados ou com fermento ainda cru. A seguir, entenda quando o pão pode ser oferecido, quais os principais riscos e o que evitar para proteger seu companheiro de quatro patas.