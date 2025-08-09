Festival Ver-O-Peso volta: Atala, Claude e mais celebram mestre do Pará

Na colcha de retalhos que é a cozinha brasileira, a gastronomia paraense é uma das mais celebradas Brasil afora. Pergunte a chefs consagrados como isso aconteceu e ouvirá o nome de Paulo Martins e de seu Festival Ver-O-Peso da Cozinha Paraense, em Belém.
Criado em 2000, o maior e mais antigo evento gastronômico do Norte do Brasil, que já teve 14 edições, não resistiu à pandemia e foi interrompido em 2020. Porém, em 2025, ele volta com força total, com Joanna, filha de Paulo no comando e a lembrança do mestre paraense, morto em 2010.
Elas rumo ao Pará
Apaixonado por sua terra, Paulo apresentou ingredientes da região ao mundo, criou conexões por todo o Brasil e levou os chefs amigos para o Pará, para viverem a experiência in loco.
Não fosse ele a começar esse trabalho de ir e vir, de colocar esses ingredientes na mala, levar para os festivais dos anos 80/90, nós não teríamos conhecimento da nossa própria história, diz Janaína Torres, do Dona Onça (SP).
Eleita melhor chef do mundo pelo 50 Best Restaurants em 2024 e participante do festival, ela celebra a divulgação de saberes e a pitada de curiosidade "para aqueles que ainda não conhecem nossa cozinha milenar".
Outro nome confirmado no Ver-O-Peso, a confeiteira Carole Crema vê o festival como uma inspiração para novas gerações de chefs, produtores e entusiastas da culinária. "Que possa ser um ponto de encontro para pessoas que compartilham a paixão pela comida e pela cultura amazônica", diz.
Embaixadora da culinária japonesa no Brasil, Telma Shimizu, do Aizomê (SP), traz para a conversa outros aspectos do festival e dos debates em gastronomia: sustentabilidade, consciência, conhecimento, respeito e preservação.
A transmissão do legado iniciado por Paulo Martins são fonte de inspiração e reforçam nossa crença de que comida é identidade, história e futuro, enfatiza.
Na visita ao Pará, Telma ainda visitará Tomé-Açu, polo histórico da imigração japonesa em plena selva amazônica, hoje referência em cultivo agroflorestal.
Ao mestre, com carinho
Conhecido por sua paixão pelos ingredientes brasileiros trabalhados sob a mais fina técnica francesa, herança do sobrenome de peso, Claude Troisgros agradece ao "amigo Paulo" por mostrar a força da gastronomia regional paraense.
Graças a ele e ao festival, o açaí, cupuaçu, jambu, tucupi, farinhas, peixes como o surubim e filhote, começaram a fazer parte da culinária criativa brasileira, declara.
Seu filho, o também chef Thomás, recém-estrelado Michelin com seu Oseille (RJ), lembra "muito bem" de seu pai falando da importância do Paulo nos anos 80-90, como ele apresentou coisas que não se conhecia da Amazônia.
"Chefs do mundo afora iam para Belém para se encontrar com o Paulo. O papel dele foi difundir os ingredientes para todos nós aqui e ainda ajudou a fundar a nova cozinha moderna brasileira junto com meu pai, Laurent Suaudeau e Alex Atala", afirma.
Também participante das primeiras edições do festival, Atala, claro, confirma essa declaração.
"Paulo, antes de mais nada, foi um grande generoso, um grande amigo, um grande divulgador e eu tive a felicidade de ser talvez um aprendiz dele no que é cozinha paraense", conta.
Entender melhor a diferença do Amazonas e Amazônia, mergulhar profundamente não só em sabores e receitas, mas em cultura e em processos culturais. O Paulo nunca quis ver o Pirarucu como bacalhau da Amazônia, nunca deixou o tucupi preto ser um shoyu genérico, o orgulho da cultura contaminou não só a mim, mas muita gente, finaliza.
O veterano mineiro Edinho Engel, do Manacá (Camburi-SP) e Amado (Salvador) faz coro: "É uma imersão obrigatória para quem quer entender de cozinha brasileira, para quem quer entender de tropicalidade, para quem quer entender da cozinha amazônica".
Paulo começou a divulgar e a promover a cozinha amazônica antes da padronização gustativa nos moldes da moda internacional. Tenho um maior carinho pela família e pelo festival: fabuloso e obrigatório, crava.
O Festival
Em 2025, o festival acontece nos dois primeiros finais de semana de setembro.
A programação inclui degustações, aulas, jantares e uma série de atividades que envolvem também a população local e mobilizam o turismo para a cidade.
Um dos destaques é o Jantar das Boieiras, quando elas fazem os pratos principais e os chefs convidados criam complementos.
Ao longo de quase 20 anos, o evento impactou mais de 150 mil pessoas - e a expectativa é que a nova edição, que acontece no momento em que a capital paraense recebe a COP 30, atinja sozinha mais 150 mil.
Serviço
Festival Ver-O-Peso da Cozinha Paraense
Grande Festival: 5 a 7 de setembro; e 12 a 14 de setembro
Local: Shopping Bosque Grão-Pará - Av. Centenário, 1052 - Val-de-Cans - Belém/PA
Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/festival-ver-o-peso-da-cozinha-paraense
