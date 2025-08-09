Festival Ver-O-Peso volta: Atala, Claude e mais celebram mestre do Pará

Apaixonado por sua terra, Paulo apresentou ingredientes da região ao mundo, criou conexões por todo o Brasil e levou os chefs amigos para o Pará, para viverem a experiência in loco.

Não fosse ele a começar esse trabalho de ir e vir, de colocar esses ingredientes na mala, levar para os festivais dos anos 80/90, nós não teríamos conhecimento da nossa própria história , diz Janaína Torres, do Dona Onça (SP).

Eleita melhor chef do mundo pelo 50 Best Restaurants em 2024 e participante do festival, ela celebra a divulgação de saberes e a pitada de curiosidade "para aqueles que ainda não conhecem nossa cozinha milenar".

Mercado Ver-o-Peso Imagem: Paratur

Outro nome confirmado no Ver-O-Peso, a confeiteira Carole Crema vê o festival como uma inspiração para novas gerações de chefs, produtores e entusiastas da culinária. "Que possa ser um ponto de encontro para pessoas que compartilham a paixão pela comida e pela cultura amazônica", diz.

Embaixadora da culinária japonesa no Brasil, Telma Shimizu, do Aizomê (SP), traz para a conversa outros aspectos do festival e dos debates em gastronomia: sustentabilidade, consciência, conhecimento, respeito e preservação.