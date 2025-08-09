NossaUOL
Festival Ver-O-Peso volta: Atala, Claude e mais celebram mestre do Pará

Juliana Simon
Editora de Nossa
Pirarucu no Mercado Ver-o-Peso
Pirarucu no Mercado Ver-o-Peso Imagem: Divulgação

Na colcha de retalhos que é a cozinha brasileira, a gastronomia paraense é uma das mais celebradas Brasil afora. Pergunte a chefs consagrados como isso aconteceu e ouvirá o nome de Paulo Martins e de seu Festival Ver-O-Peso da Cozinha Paraense, em Belém.

Criado em 2000, o maior e mais antigo evento gastronômico do Norte do Brasil, que já teve 14 edições, não resistiu à pandemia e foi interrompido em 2020. Porém, em 2025, ele volta com força total, com Joanna, filha de Paulo no comando e a lembrança do mestre paraense, morto em 2010.

Elas rumo ao Pará

Camarões com açaí no Mercado Ver-o-Peso
Camarões com açaí no Mercado Ver-o-Peso Imagem: Divulgação

Apaixonado por sua terra, Paulo apresentou ingredientes da região ao mundo, criou conexões por todo o Brasil e levou os chefs amigos para o Pará, para viverem a experiência in loco.

Não fosse ele a começar esse trabalho de ir e vir, de colocar esses ingredientes na mala, levar para os festivais dos anos 80/90, nós não teríamos conhecimento da nossa própria história, diz Janaína Torres, do Dona Onça (SP).

Eleita melhor chef do mundo pelo 50 Best Restaurants em 2024 e participante do festival, ela celebra a divulgação de saberes e a pitada de curiosidade "para aqueles que ainda não conhecem nossa cozinha milenar".

Mercado Ver-o-Peso
Mercado Ver-o-Peso Imagem: Paratur

Outro nome confirmado no Ver-O-Peso, a confeiteira Carole Crema vê o festival como uma inspiração para novas gerações de chefs, produtores e entusiastas da culinária. "Que possa ser um ponto de encontro para pessoas que compartilham a paixão pela comida e pela cultura amazônica", diz.

Embaixadora da culinária japonesa no Brasil, Telma Shimizu, do Aizomê (SP), traz para a conversa outros aspectos do festival e dos debates em gastronomia: sustentabilidade, consciência, conhecimento, respeito e preservação.

A transmissão do legado iniciado por Paulo Martins são fonte de inspiração e reforçam nossa crença de que comida é identidade, história e futuro, enfatiza.

Na visita ao Pará, Telma ainda visitará Tomé-Açu, polo histórico da imigração japonesa em plena selva amazônica, hoje referência em cultivo agroflorestal.

Ao mestre, com carinho

Chef Paulo Martins
Chef Paulo Martins Imagem: Reprodução/Instagram

Conhecido por sua paixão pelos ingredientes brasileiros trabalhados sob a mais fina técnica francesa, herança do sobrenome de peso, Claude Troisgros agradece ao "amigo Paulo" por mostrar a força da gastronomia regional paraense.

Graças a ele e ao festival, o açaí, cupuaçu, jambu, tucupi, farinhas, peixes como o surubim e filhote, começaram a fazer parte da culinária criativa brasileira, declara.

Seu filho, o também chef Thomás, recém-estrelado Michelin com seu Oseille (RJ), lembra "muito bem" de seu pai falando da importância do Paulo nos anos 80-90, como ele apresentou coisas que não se conhecia da Amazônia.

Mariscada paraense da boieira Eliana Maria com purê de banana do chef Felipe Rameh
Mariscada paraense da boieira Eliana Maria com purê de banana do chef Felipe Rameh Imagem: Diego Ventura

"Chefs do mundo afora iam para Belém para se encontrar com o Paulo. O papel dele foi difundir os ingredientes para todos nós aqui e ainda ajudou a fundar a nova cozinha moderna brasileira junto com meu pai, Laurent Suaudeau e Alex Atala", afirma.

Também participante das primeiras edições do festival, Atala, claro, confirma essa declaração.

"Paulo, antes de mais nada, foi um grande generoso, um grande amigo, um grande divulgador e eu tive a felicidade de ser talvez um aprendiz dele no que é cozinha paraense", conta.

Entender melhor a diferença do Amazonas e Amazônia, mergulhar profundamente não só em sabores e receitas, mas em cultura e em processos culturais. O Paulo nunca quis ver o Pirarucu como bacalhau da Amazônia, nunca deixou o tucupi preto ser um shoyu genérico, o orgulho da cultura contaminou não só a mim, mas muita gente, finaliza.

Tacacá, sopa indígena, típica do Pará
Tacacá, sopa indígena, típica do Pará Imagem: Dudu Maroja

O veterano mineiro Edinho Engel, do Manacá (Camburi-SP) e Amado (Salvador) faz coro: "É uma imersão obrigatória para quem quer entender de cozinha brasileira, para quem quer entender de tropicalidade, para quem quer entender da cozinha amazônica".

Paulo começou a divulgar e a promover a cozinha amazônica antes da padronização gustativa nos moldes da moda internacional. Tenho um maior carinho pela família e pelo festival: fabuloso e obrigatório, crava.

O Festival

Castanhas do Pará no Mercado Ver-o-Peso
Castanhas do Pará no Mercado Ver-o-Peso Imagem: Divulgação

Em 2025, o festival acontece nos dois primeiros finais de semana de setembro.

A programação inclui degustações, aulas, jantares e uma série de atividades que envolvem também a população local e mobilizam o turismo para a cidade.

Um dos destaques é o Jantar das Boieiras, quando elas fazem os pratos principais e os chefs convidados criam complementos.

Ao longo de quase 20 anos, o evento impactou mais de 150 mil pessoas - e a expectativa é que a nova edição, que acontece no momento em que a capital paraense recebe a COP 30, atinja sozinha mais 150 mil.

Serviço
Festival Ver-O-Peso da Cozinha Paraense
Grande Festival: 5 a 7 de setembro; e 12 a 14 de setembro
Local: Shopping Bosque Grão-Pará - Av. Centenário, 1052 - Val-de-Cans - Belém/PA
Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/festival-ver-o-peso-da-cozinha-paraense

