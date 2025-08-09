Dormir com o pet faz mal? Benefícios, riscos e quando dizer não

Dividir a cama com o cachorro ou o gato virou uma prática comum em muitos lares. Para muita gente, dormir com o pet oferece conforto emocional, sensação de proteção e ainda fortalece os laços afetivos. Mas será que esse hábito é realmente saudável?

A resposta é: depende. A proximidade pode trazer benefícios reais para o bem-estar emocional de ambos, mas também exige atenção com a higiene, a saúde do animal e os impactos na qualidade do sono.

Benefícios emocionais

Dormir com o pet pode ser uma experiência emocionalmente positiva. O contato físico com cães e gatos durante a noite ajuda a reduzir os níveis de estresse, aliviar quadros de ansiedade e até amenizar sintomas de depressão. Para muitos tutores, a presença do animal traz uma sensação de acolhimento, conforto e segurança que melhora a qualidade de vida.