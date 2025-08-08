Mel, Luna e Thor: os nomes de pets mais populares do Brasil em 2025

Na hora de escolher o nome de um pet, muitos tutores buscam originalidade, mas a verdade é que algumas escolhas encantam tanta gente que acabam se tornando unanimidades. Segundo o PetCenso 2025, levantamento feito pela plataforma PetLove com base em mais de 1,8 milhão de cadastros, o ranking dos nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil revela que a criatividade muitas vezes caminha ao lado do clássico.

Curiosamente, os nomes preferidos dos brasileiros para pets tendem a ser curtos, fáceis de pronunciar e muitas vezes inspirados em personagens da cultura pop ou em palavras que remetem a doçura, força ou carinho.

E há uma tendência clara: a preferência por fêmeas segue crescendo. Entre os gatos, 52,6% são fêmeas; entre os cães, elas também lideram com 50,9% dos registros.