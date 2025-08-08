Mel, Luna e Thor: os nomes de pets mais populares do Brasil em 2025

Na hora de escolher o nome de um pet, muitos tutores buscam originalidade, mas a verdade é que algumas escolhas encantam tanta gente que acabam se tornando unanimidades. Segundo o PetCenso 2025, levantamento feito pela plataforma PetLove com base em mais de 1,8 milhão de cadastros, o ranking dos nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil revela que a criatividade muitas vezes caminha ao lado do clássico.
Curiosamente, os nomes preferidos dos brasileiros para pets tendem a ser curtos, fáceis de pronunciar e muitas vezes inspirados em personagens da cultura pop ou em palavras que remetem a doçura, força ou carinho.
E há uma tendência clara: a preferência por fêmeas segue crescendo. Entre os gatos, 52,6% são fêmeas; entre os cães, elas também lideram com 50,9% dos registros.
Se você está prestes a adotar um novo companheiro de quatro patas ou apenas quer saber se o nome do seu pet está na lista dos mais comuns no Brasil, confira o ranking a seguir:
Nomes mais populares entre os cães
Fêmeas
- Mel
- Luna
- Amora
Machos
- Thor
- Luke
- Theo
Nomes mais comuns entre os gatos
Fêmeas
- Luna
- Nina
- Mia
Machos
- Tom
- Simba
- Chico
Por que esses nomes fazem tanto sucesso?
Nomes curtos e com sonoridade marcante facilitam a comunicação com o pet, especialmente durante o adestramento e no dia a dia. Além disso, o afeto envolvido na escolha do nome —seja pela sonoridade, por memórias afetivas ou por personagens favoritos — acaba moldando a personalidade do animal aos olhos do tutor.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.