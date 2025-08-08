Enólogo da Era dos Ventos: ‘A gente não sabia que fazia vinho laranja’

Poucos nomes são tão associados à inovação e à autenticidade no vinho brasileiro quanto o de Luiz Henrique Zanini, enólogo e fundador da vinícola Era dos Ventos. Com uma trajetória marcada pela inquietação e pela busca por métodos ancestrais, Zanini se tornou figura central na consolidação dos vinhos laranja no Brasil -- categoria que, embora tradicional em alguns países da Europa, era praticamente inexistente no país até pouco mais de uma década atrás.



O Vamos de Vinho desta semana fala com o enólogo, que também é responsável pela vinícola Vallontano, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).



Os vinhos laranja, produzidos com uvas brancas fermentadas com as cascas, como se fossem tintos, resultam em bebidas de cor âmbar, textura marcante e perfil aromático distinto. Essa técnica milenar, com origens na Geórgia, foi resgatada por um punhado de produtores no mundo e encontrou em Zanini um dos seus maiores embaixadores no Brasil.



No programa, Zanini conta que fez vinho laranja quase por acaso. Na faculdade de enologia, começou a experimentar a maceração de uvas brancas com as cascas quase como um ato de rebeldia, para fazer algo diferente do que lhe ensinavam na escola, sem saber que o movimento dos vinhos naturais que emergia no mundo reivindicava esse estilo ancestral. "A gente não sabia que tava fazendo vinho laranja, né?", conta.



Na virada da década de 2010, a Era dos Ventos lançou os primeiros vinhos laranja brasileiros a ganhar notoriedade, especialmente por ter chamado a atenção do cineasta e especialista em vinhos Jonathan Nossiter, que se apaixonou pelo vinho feito com a quase desaparecida casta peverella e o divulgou pelo mundo.



Hoje, os vinhos laranja ocupam um nicho consolidado no Brasil, presentes em cartas de restaurantes, feiras especializadas e até em premiações. Ainda não estão no mainstream, mas já não causam espanto.



Para assistir ao trecho em que Zanini conta da "descoberta" dos vinhos laranja, clique no vídeo no início da página. A íntegra do programa está abaixo.

0:00 / 0:00