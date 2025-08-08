1º arranha-céu de SP, Edifício Martinelli reabre a visita e inspira roteiro

Tem também rolês ao ar livre, com crianças e novidades no cinema. Confira e aproveite o fim de semana!

Imagem: Rubens Cavallari/Folhapress

Prédio centenário

Primeiro arranha-céu de São Paulo, Martinelli abre as portas para quem está interessado em conhecer detalhes sobre sua construção e sua história. Os passeios duram 45 minutos e são oferecidos em seis opções de horários, entre 12h30 e 17h30, apenas às terças-feiras. Gratuito, o ingresso deve ser reservado online sempre às quintas-feiras, para serem usados na semana seguinte. Vai lá: Av. São João, 35, Centro Histórico. Mais informações

Imagem: Divulgação

Dos tempos do café

No bairro dos Campos Elíseos fica um casarão 'herdado' dos tempos prósperos do café, a Casa da Don'Anna. Quem desenhou a morada em 1912 foi Ramos de Azevedo, um dos grandes arquitetos da época. O espaço reúne elementos arquitetônicos do início do século 20 e foi reformado em 1944. Visitas (apenas com agendamento), das 11h às 17h. Ingressos começam em R$ 15. Vai lá: Rua Guaianases, 1149, Campos Elíseos. Mais informações

Imagem: Eduardo Anizelli / Folhapress

Centro musical

As luxuosas instalações do Theatro Municipal, inaugurado em 1911, garantem cenários deslumbrantes e informações artísticas e históricas, com espaços originais somados ao resultado das três grandes reformas. As visitas são gratuitas. Podem ser feitas hoje, às 11h, 13h, 15h e 17h. Para grupos, o roteiro pode ser cumprido hoje, às 10h e às 14h, e amanhã às 10h. Vai lá: Praça Ramos de Azevedo, s/n. Mais informações