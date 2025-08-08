Só 'trem bão': conheça as novas caras da cozinha mineira em São Paulo

Minas Gerais e São Paulo dividem a Serra da Mantiqueira, a BR-381 e a culinária caipira. Mas, se por um lado, uma muitas vezes se fecha em si — "Minas é meu país" —, a outra deseja abrigar o mundo. Na gastronomia, isso quer dizer que, enquanto uma faz do fogão à lenha o seu patrimônio, a outra precisa de livros como "A culinária caipira da Paulistânia" (Fósforo, 2021) para se lembrar que as panelas de barro também são parte da sua fundação.

Nos últimos anos, uma nova leva de cozinheiros talentosos está cruzando a linha da cozinha mineira 'tradicional', incorporando técnicas e sabores de outros países ou cantos do Brasil.

Como cita o chef minério Mário Santiago, do restaurante Lena - o mais novo entre os bons estabelecimentos mineiros recém-abertos na capital paulista -, Henrique Gilberto (do restaurante Tupis), Caio Soter (do Pacato), Bruna Martins (do Birosca) e Ana Gabriela (do Trintaeum) são alguns desses nomes. "A autêntica comida mineira vem ganhando contornos mais modernos", defende.