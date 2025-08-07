Quais raças de cães sentem mais frio? Veja como proteger seu pet no inverno

Com a queda das temperaturas, muitos tutores se preocupam com cobertores, roupinhas e caminhas mais quentes para os pets. Mas você sabia que algumas raças de cães sofrem muito mais com o frio do que outras? Isso acontece por diversos motivos e identificar esses fatores é essencial para garantir o conforto e a saúde do seu amigo de quatro patas.

Nem todos os cães têm a mesma capacidade de manter o corpo aquecido. Enquanto alguns foram geneticamente desenvolvidos para resistir ao frio intenso — como os Huskies e Malamutes, com pelagens densas e subpelos espessos —, outros apresentam características que os tornam mais vulneráveis ao frio, como pelagem curta, baixo percentual de gordura corporal e até o tamanho reduzido.

Se o seu cachorro treme ao menor sinal de vento, foge de pisos frios ou evita sair para passear em dias gelados, ele pode estar entre os mais sensíveis às baixas temperaturas. Veja, abaixo, raças que exigem cuidados extras no inverno.