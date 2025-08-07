Quais raças de cães sentem mais frio? Veja como proteger seu pet no inverno

Com a queda das temperaturas, muitos tutores se preocupam com cobertores, roupinhas e caminhas mais quentes para os pets. Mas você sabia que algumas raças de cães sofrem muito mais com o frio do que outras? Isso acontece por diversos motivos e identificar esses fatores é essencial para garantir o conforto e a saúde do seu amigo de quatro patas.
Nem todos os cães têm a mesma capacidade de manter o corpo aquecido. Enquanto alguns foram geneticamente desenvolvidos para resistir ao frio intenso — como os Huskies e Malamutes, com pelagens densas e subpelos espessos —, outros apresentam características que os tornam mais vulneráveis ao frio, como pelagem curta, baixo percentual de gordura corporal e até o tamanho reduzido.
Se o seu cachorro treme ao menor sinal de vento, foge de pisos frios ou evita sair para passear em dias gelados, ele pode estar entre os mais sensíveis às baixas temperaturas. Veja, abaixo, raças que exigem cuidados extras no inverno.
Chihuahua
Pequeno, frágil e com pouquíssima gordura corporal, o Chihuahua é uma das raças mais sensíveis ao frio. Sua pelagem fina (especialmente nas variedades de pelo curto) e o tamanho dificultam a retenção de calor. Roupinhas e cobertores são indispensáveis para esses pets no inverno.
Pinscher
Assim como o Chihuahua, o Pinscher tem corpo magro, pelagem curtíssima e metabolismo acelerado, o que o faz perder calor com facilidade. É comum ver esses cães tremendo em ambientes frios, mesmo dentro de casa. Caminhas acolchoadas e roupas térmicas ajudam bastante.
Galgo Italiano e Whippet
Ambas as raças são magras, altas e com pelagem muito fina. Originários de regiões mais quentes, têm pouca tolerância ao frio. Devido à baixa gordura corporal e pele fina, precisam de proteção até em temperaturas amenas.
Yorkshire
Apesar dos pelos longos, o Yorkshire não tem subpelo denso, o que dificulta a retenção de calor corporal. Além disso, sua pelagem exige escovação constante e banhos em dias frios devem ser seguidos de secagem completa e aquecimento.
Dachshund (Salsicha)
Por serem baixinhos e terem o ventre mais próximo do chão, os Dachshunds sofrem com o frio do piso e da umidade. Sua pelagem, mesmo nas versões mais peludas, não é suficiente para protegê-los sozinhos em dias de muito frio.
Poodle Toy e Miniatura
Embora tenham pelagem cacheada, Poodles de porte pequeno perdem calor rapidamente. Além disso, a tosa frequente pode deixar a pele mais exposta em épocas frias. Roupas e camas quentinhas são indicadas.
Shih Tzu e Lhasa Apso
São raças orientais, criadas para ambientes internos e mais amenos, por isso também não resistentes ao frio extremo. Sua pelagem longa exige manutenção e o excesso de umidade pode causar desconforto térmico. Costumam gostar de ficar em cobertores ou pertinho de fontes de calor.
Por que essas raças sentem mais frio?
As principais razões para a sensibilidade ao frio são:
Pelagem curta ou sem subpelo: cães sem proteção dupla perdem calor rapidamente.
Baixo percentual de gordura corporal: cães muito magros ou atléticos não retêm calor com facilidade.
Tamanho reduzido: cães pequenos dissipam calor corporal mais rápido que cães grandes.
Raças de origem tropical: algumas raças não têm adaptação genética para enfrentar climas frios.
