Tartaruga que passou 40 anos em cativeiro chega ao Brasil e 'desaparece'

O monitoramento da tartaruga Jorge, que viveu durante 40 anos em cativeiro, foi encerrado, informou a Prefeitura de Mendoza. Jorge havia sido liberado em abril na Argentina e até a última atualização estava na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Agora, ninguém sabe onde o animal está.

O que aconteceu

Último sinal de Jorge foi registrado na semana passada. A Prefeitura de Mendoza emitiu um comunicado na segunda informando que o último sinal da tartaruga foi registrado em 29 de julho. O dispositivo no corpo do animal parou de transmitir sinal após entrar na Baía de Guanabara.

Interrupção na transmissão já era esperada, segundo a Prefeitura de Mendoza. A perda de sinal ocorre "devido a fatores como o esgotamento da bateria, o acúmulo de organismos marinhos no dispositivo (bioincrustação) ou o desgaste do sensor" e não representa nenhum sinal negativo "quanto à saúde ou comportamento do animal".