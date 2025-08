'Dirigem como em Mad Max': hype dos Lençóis Maranhenses vira dor de cabeça

Segundo o corretor André Neves, que atua nas cinco cidades, houve uma explosão no mercado imobiliário na região desde o início da pandemia —e a tendência é de crescimento. Barreirinhas é a maior em extensão e a mais populosa e, por isso, concentra o maior número de demandas.

Barreirinhas está hoje um verdadeiro canteiro de obras de condomínios de alto luxo. É o destino ideal para quem quer ter uma mansão, andar de lancha e farrear no final de semana.

André Neves, corretor

"Já Santo Amaro atrai clientes que buscam rentabilidade, pela questão da proximidade com o campo de dunas. Um final de semana em uma casa na cidade não sai por menos de R$ 7.000. Multiplique isso por quatro e você obtém quase R$ 30.000 por mês", acrescenta.

Segundo Cristiane, há pelo menos cinco empreendimentos nas cidades próximas aos Lençóis que apresentam irregularidades.

Um caso emblemático é o do condomínio "Terra Ville Residence", em Santo Amaro, que foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal (MPF) por construções em áreas sensíveis, a apenas 200 metros do campo de dunas. O plano de controle ambiental do condomínio, apresentado à Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais), não menciona a grande proximidade com o parque.