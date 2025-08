Como preparar seu cachorro para a chegada de um bebê? Veterinária responde

Instinto e sabedoria animal

Outro ponto essencial é familiarizar o animal com o cheiro e o ambiente do bebê. Elisa afirma que os cães conseguem identificar a gravidez de uma pessoa a partir do cheiro e do batimento cardíaco alterado. "Ele é curioso e precisa ter acesso às coisas do bebê antes da chegada para se acostumar com a nova realidade", diz.

Segundo ela, se o parto for em hospital, quando os donos voltarem para casa, devem cumprimentar o animal antes de apresentar o recém-nascido. A apresentação deve ser gradual, permitindo que o pet se aproxime do bebê no tempo dele para evitar sustos.

Manter a atenção ao pet é igualmente importante. "Dar atenção para o animal, para que ele veja que não foi abandonado no processo, é essencial. Ele precisa continuar inserido na rotina familiar, como antes. Por exemplo, se for sair para tomar sol com o bebê, leve o cachorro junto," completa.

E os gatos?

No caso dos gatos, a especialista destaca cuidados para garantir a segurança: "O gato não pode ter acesso à rua, deve estar vacinado e vermifugado para que o contato com o bebê não traga riscos."