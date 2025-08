Da nobre rebelde aos Beatles: as lendas do hotel mais antigo de Amsterdã

E, embora a fachada e a história indiquem algo imponente e cheio de formalidades, da porta para dentro dos quartos existe uma surpresa. São suítes de design contemporâneo, com portas USB, interruptores por todo lado, chuveiros com controles de toque e decoração clara, clean e sem rococó.

Durma com essa vista: apesar de histórico, o hotel tem quartos modernos e renovados Imagem: Divulgação

Os Beatles não tinham um quarto só nem um quarto para cada: reservaram todo o primeiro andar e, ainda que tivessem só seis horas de descanso no hotel, saíam na janela para abanar para a multidão de fãs.

Já a Imperatriz Sissi se hospedou na suíte número 2, no nível do canal. As malas e roupas, no entanto, precisaram se espalhar pelos 30 quartos reservados só para isso, enquanto outros dez quartos foram para os empregados.

A suíte da imperatriz Sissi mantén decoração mais clássica e é a mais disputada do hotel Imagem: Divulgação

Hoje, a suíte da Sissi é a mais disputada, especialmente pelos casais, para vivenciar o romantismo que a imperatriz da Áustria inspira. É o maior quarto, com 52 m2, e não poderia deixar de ter diferenciais, como os brasões reais holandeses pintados no teto adornado com lustres. O gerente do hotel, Angelo Vassallo, lembra de outro detalhe: