Como tirar mancha de desodorante da roupa? Mistura simples resolve problema

Ao longo do tempo, as camisetas e camisas podem acabar desenvolvendo manchas na região da axila — em consequência do uso de desodorante e do suor. E nem sempre colocá-las para lavar da forma mais "bruta" consegue remover essas sujeiras, brancas ou amareladas. No entanto, há uma solução para esse problema:

Uma mistura de bicarbonato em pó e vinagre branco é o suficiente para tirar as manchas das camisetas brancas.

A dica é misturar três colheres de sopa de bicarbonato e três de vinagre até formar uma solução homogênea. Com isso, basta aplicar na camisa e aguardar por 30 minutos.