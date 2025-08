Como garantir que seu gato esteja protegido do frio: os cuidados essenciais

Gatos são mestres em encontrar os cantinhos mais inusitados da casa. Mas, quando o inverno chega e as noites ficam mais geladas, até os felinos mais independentes precisam de uma ajudinha extra para dormir com segurança e conforto.

E não vale subestimar o frio: ele pode afetar não só o bem-estar, mas também a saúde do seu pet. Afinal, sim, gatos sentem frio e podem adoecer por isso.

A pelagem dos gatos oferece alguma proteção térmica, mas não é suficiente em noites muito frias, especialmente para filhotes, idosos ou animais com problemas de saúde. Tremores, busca por calor em locais abafados, mudanças no comportamento e até apatia são sinais de que o animal pode estar sofrendo com a queda de temperatura.