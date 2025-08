Limpeza 100%? Camareira revela os lugares mais sujos dos quartos de hotel

Pontos "escondidos" de contaminação

Algumas das superfícies mais ignoradas pelas equipes de limpeza são justamente aquelas de difícil acesso. Segundo Maria Diego, isso pode incluir as gavetas ou armarinhos de áreas de bar em quartos melhor equipados, ou quaisquer outros adereços ou áreas que possam ser deixadas de lado ou manipuladas por hóspedes sem que as camareiras saibam.

Enza Laterrenia admite que há áreas que são ignoradas durante a limpeza padrão dos hotéis. "Pontos difíceis de alcançar como tetos altos, lustres, ventiladores de teto, hastes de cortinas e chuveiros são frequentemente negligenciados", revela.

Banheira

A consultora Maria Diego diz que não toma banhos nas banheiras de hotéis a não ser que estejam naquelas propriedades superluxuosas de cinco estrelas, em que geralmente há um rigor maior na limpeza. "E só se não for uma banheira com jatos", frisa.

As banheiras clássicas, sem jatos, são mais fáceis de serem limpas. Já aquelas com o adereço, como as hidromassagens, podem acabar acumulando água, bactérias, fungos e outros restos de sujeira (como urina e fezes) nos canos e jatos — que potencialmente contaminam a água e o seu banho, como apontou a microbióloga britânica Primrose Freestone, da Universidade de Leicester, em artigo do site acadêmico The Conversation em 2023.