Ciúmes em cães e gatos: como identificar e lidar com o comportamento

"Tem animal que começa a pular no colo, latir sem parar, ou simplesmente muda o comportamento. Um cão que não era tão carente, de repente fica extremamente grudado no tutor", diz a veterinária. Outro sinal claro é a marcação de território fora do padrão: "alguns cães fazem xixi no sofá ou em locais inusitados, como uma forma de marcar território por causa do desconforto emocional."

A agressividade também pode aparecer, sobretudo quando o cão se sente ameaçado pela presença de outro animal, de um bebê recém-chegado ou mesmo de uma nova pessoa na casa. Nesses casos, o ideal é buscar orientação para promover uma adaptação gradual ao novo contexto.

Gatos demonstram ciúmes de forma diferente

Nos felinos, o ciúmes pode ser mais sutil, mas igualmente preocupante. Ao se sentirem ameaçados ou deslocados, muitos gatos optam por se afastarem ou ignorarem o tutor. "Eles podem parar de comer, o que é um grande problema para os felinos. Também podem fazer xixi fora da caixinha ou se esconder por longos períodos."

Segundo a veterinária, é raro que os gatos expressem ciúmes com agressividade direta, mas mudanças no comportamento devem sempre ser observadas com atenção. Assim como os cães, os gatos são "territorialistas" e sentem impacto direto quando há alterações no ambiente. "Uma pessoa nova na casa, a chegada de um bebê ou de outro animal pode causar essa alteração — e isso precisa ser tratado com cuidado."

Introdução de novos animais

Com cães ou gatos, a chegada de outro animal na casa pode desencadear ciúmes e comportamentos indesejados. Porém, há formas de minimizar o impacto. Elisa reforça que, especialmente no caso dos felinos, a apresentação deve ser lenta e gradual. "A aproximação pode levar até três meses. Primeiro, um animal sente o cheiro do outro sem contato visual. Depois, vem o cheiro com barreira, depois visual com barreira, e só por fim o contato de fato."