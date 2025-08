O que significa quando o cão esfrega o rosto com a pata? Entenda as causas

Ver um cachorro esfregando o rosto com as patas pode parecer apenas um gesto inocente ou até engraçado, mas nem sempre é só isso. Embora esse comportamento seja comum em muitos cães, ele pode esconder sinais importantes de que algo não vai bem com a saúde do animal.

O ato de coçar a face com frequência pode ter diversas origens. Em algumas situações, trata-se de um movimento natural de limpeza, principalmente após as refeições, quando restos de comida ficam presos nos pelos próximos à boca. Em outras, porém, o gesto pode indicar desde alergias até condições neurológicas.

Quando o comportamento é inofensivo

Cães podem esfregar as patas no rosto como forma de higiene ou até como expressão de prazer após uma refeição. É um comportamento pontual, geralmente leve, e que tende a acontecer em momentos específicos, como ao acordar ou depois de comer. Nesses casos, não há motivo para preocupação.