O 'chafé' dominou as cafeterias de São Paulo (e essa é uma boa notícia)

A lógica por aqui é simples: o cuidado que se tem na seleção de cada ingrediente de um menu deve se estender ao cafezinho. "A bebida que encerra uma refeição tem o poder de consolidar a experiência como memorável, para o bem ou para o mal", diz Bel Coelho, que há mais de 15 anos faz questão de trabalhar com grãos selecionados.

Em parceria com a Corisco Cafés, ela serve no Cuia (Avenida Ipiranga, 200 - loja 48, República. @cuia_restaurante), o coadão (R$ 9) com notas de frutas cítricas. Dany Simon, do Cora (Rua Amaral Gurgel, 344 - 6ºandar, Vila Buarque. @cora.sp), visitou fazendas pelo Brasil até apostar nos cafés da Tocaya, em Itajubá (MG). Moído na hora e preparado à mesa, o café (R$ 14) é tratado como um ritual. "Combina com o ritmo da casa", resume.

Nas cafeterias

Imagem: Divulgação

Ainda é dentro das cafeterias que a educação do paladar acontece. No Coffee Lab (Rua Fernão Dias, 682, Pinheiros. @coffeelab_br), uma das pioneiras do setor, Isabela Raposeiras oferece uma série de rituais que ampliam o conhecimento do público. "Quando pedem o expresso, levamos dois: um em xícara pequena e outro em xícara grande. A ideia é que o cliente preste atenção nas diferenças de temperatura e oxigenação", explica.

Já no Pato Rei (Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1127, Berrini. @patoreisp), a proposta é quase imersiva: o barista Tiago de Mello leva oito pessoas por uma instigante viagem pela história do café no mundo enquanto serve a bebida preparada com grãos de quatro países-chave — Etiópia, Iêmen, Indonésia e Panamá (R$ 256, somente por reservas).